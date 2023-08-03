進藤校和頂尖私立大學 必須具備綜合及整體性條件的項目

豪杰訓練中心創辦人周迪 Dee Chou。(業者提供)

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育 專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第6場 3:30pm （中文演講）主講人： 周迪

周迪是豪杰訓練中心創辦人。她認為，要進藤校和頂尖私立大學，必須具備綜合及整體性條件的項目，而不是只有高的GPA及AP課程。

藤校和頂尖私立大學，要錄取的學生，必須具備Holistic Items綜合，整體性，條件的項目，而不是只有高的GPA，成堆的AP課程。

豪杰訓練中心成立於2014年8月20號， 正式對外招生。引導學生，主攻申請藤校和頂尖私立大學，學生憑藉個人能力，獲得高額獎學金的高端專業，大學申請訓練中心。

創辦人周迪女士,是台灣第一代移民 ，在美國居住滿42年，成功打入美國主流的上層，從事高端銷售行業23年，是成功的專業人士。

她和先生在美國生養一兒一女，是拒絕補習的孩子，他們在陪伴兒女成長的道路上，培養孩子擁有Holistic Items 綜合， 整體條件，和項目， 引導二個孩子，成功進入頂尖的私立大學，憑藉個人能力，獲得高額獎學金。

周迪和先生，把培養兒女成功的經歷，設計出來一套簡單，實際，引導學生專攻申請藤校和頂尖私立大學，獲得高額獎學金的專業課程，截至2023年，已經成功引導9屆的學生，進入藤校和頂尖的私立大學，獲得高額獎學金,By Merit Basis。

有興趣瞭解更深，藤校和頂尖私立大學文化的家長，歡迎聽她講座。連絡周主任可電626-574-0101。