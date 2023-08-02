進入美國頂尖K-12私校 4個傳統誤區及4個必勝策略

陳肇新醫學博士。（業者提供）

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育 專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第2場 1:30 pm （中文演講） 主講：陳肇新醫學 博士/趙軼然法學博士

美國私立學校招生名額極其有限，但教育資源卓越豐富，被廣泛認證為是培訓精英的基地。然而，現在私立中小學校的申請難度和篩選標準已經與申請私立大學不相上下。因此傳統的一套升學秘笈—學音樂、弄體育、練演講、搞辯論、參加社區活動等，已經無法滿足私立學校對學生的全面需求。

本次講座將深入探討常見的申請誤區，提出成功錄取的策略，從而幫助學生更有效地展現其獨特的個人特長，並提升到與學校匹配的未來貢獻。同時，講座也會提出家長在幫助孩子培養興趣愛好過程中的實踐步驟，旨在及時準確地捕捉到學生發展的早期信號，並為其提供相應的體驗學習(Experiential Learning)機會。微信報名 uscollegesuccess。

趙軼然法學博士（Dr. Yiran Zhao PhD）畢業於中國人民大學理學院心理學系，擁有多年的輔導學生申請私立學校、私立寄宿學校、國際學生申請私立學校、以及公立轉私立學校的經驗。

陳肇新醫學博士憑藉其豐富的招生審核經驗，通過對私立學校招生標準的深入研究，並結合教育心理學(Education Psychology)方法，成功地研發出一套卓越人才培養方法，旨在幫助家長和學生盡早開始規劃體驗學習，積累經驗，獲得個人成長，以塑造出每位學生獨特而具競爭力的私立學校的申請優勢。