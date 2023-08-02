美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析

陳肇新醫學博士。（業者提供）

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第 1場 1:00 pm （中文演講） 主講：陳肇新醫學 博士

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan， MD, MBA, MPH, MSOD, MDR）表示，美國高等法院的裁決，否決了哈佛大學 招生中的平權行動(Affirmative Action)。這將結束美國大學在招生中使用種族配額，但是哈佛聲明中也再次強調，會尋求其他方式來堅持教育主體多元化的理念。亞裔美國學生申請者眾多，中國學生的競爭者就是亞裔本身，如何在沒有種族配額後，符合頂尖大學對於多樣性的篩選呢?

講座將以哈佛大學、斯坦福大學為例。哈佛大學注重領導才能(Leadership)，斯坦福大學要求學生必定要有專長(Expertise)，從學校側重點來分析名校對多樣性的篩選條件、學生個人專長特色如何增加錄取機會。陳博士還會通過學生案例，分析如何在課外活動、社區貢獻、興趣發展、以及專業優勢提升等方面更加有針對性地規劃，微信报名uscollegesuccess。

陳肇新醫學博士,畢業於常春藤首位 Princeton 普林斯頓大學，擁有近 20 年升學顧問經驗。曾參與 Princeton 普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai 醫學院、UCLA 醫學院招生審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，一對一指導學生如何培養個人、學術、職業專長，更協助申請暑期項目建立突出點。越早開始規劃，實行有目標有方向地培訓，必定大大提高成功申請名校的機會。