我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

美國常春藤及Top 20大學申請策略 — 成功思維分析

洛杉磯訊
陳肇新醫學博士。（業者提供）
陳肇新醫學博士。（業者提供）

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ

●第 1場 1:00 pm （中文演講） 主講：陳肇新醫學博士

陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan， MD, MBA, MPH, MSOD, MDR）表示，美國高等法院的裁決，否決了哈佛大學招生中的平權行動(Affirmative Action)。這將結束美國大學在招生中使用種族配額，但是哈佛聲明中也再次強調，會尋求其他方式來堅持教育主體多元化的理念。亞裔美國學生申請者眾多，中國學生的競爭者就是亞裔本身，如何在沒有種族配額後，符合頂尖大學對於多樣性的篩選呢?

講座將以哈佛大學、斯坦福大學為例。哈佛大學注重領導才能(Leadership)，斯坦福大學要求學生必定要有專長(Expertise)，從學校側重點來分析名校對多樣性的篩選條件、學生個人專長特色如何增加錄取機會。陳博士還會通過學生案例，分析如何在課外活動、社區貢獻、興趣發展、以及專業優勢提升等方面更加有針對性地規劃，微信报名uscollegesuccess。

陳肇新醫學博士,畢業於常春藤首位 Princeton 普林斯頓大學，擁有近 20 年升學顧問經驗。曾參與 Princeton 普林斯頓大學、紐約大學 Mount Sinai 醫學院、UCLA 醫學院招生審核及面試工作。陳博士專精申請文章輔導，面試培訓，一對一指導學生如何培養個人、學術、職業專長，更協助申請暑期項目建立突出點。越早開始規劃，實行有目標有方向地培訓，必定大大提高成功申請名校的機會。

醫學 哈佛大學 升學

上一則

錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人

下一則

進入美國頂尖K-12私校 4個傳統誤區及4個必勝策略

延伸閱讀

美商務部長將訪中 盼促美中成立工作小組

美商務部長將訪中 盼促美中成立工作小組
中企搶投資韓電池產業 不怕無法從美電動車市場分杯羹

中企搶投資韓電池產業 不怕無法從美電動車市場分杯羹
美海岸防衛隊巴紐海域巡邏登船 無需巴紐官員陪同

美海岸防衛隊巴紐海域巡邏登船 無需巴紐官員陪同
彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺

彭博：中國搶攻成熟製程晶片市場 美歐提高警覺
美眾院跟進參院提案 對台軍售不再限防禦性武器

美眾院跟進參院提案 對台軍售不再限防禦性武器
「你自成先鋒」靳羽西新書發表

「你自成先鋒」靳羽西新書發表

熱門新聞

好市多出現搶米潮。（取材自推特）

世說新聞╱好市多突發搶米潮 價格要大漲？

2023-07-27 21:58
發財團現在絕大多數賭客是華人年長者。（本報記者／攝影）

10年輸多贏少 7旬華翁仍堅持每日參與「發財團」

2023-07-30 20:49
警方朝華男開槍。（洛縣警局提供）

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

2023-07-31 22:00
何女士的房間只有約10平米大，家具、雜物占據了大部分空間。（記者王若然／攝影）

7旬華婦「蝸居」洛城華埠 兩人合住10平米房 與無證客為鄰

2023-07-30 14:09
大莊家賭場亞裔新年裝飾。（賭場官網）

可月入8000元 六旬華人要學賭場發牌

2023-07-31 14:18
疫情過後，民眾回到以前快樂出遊的正常日子，也加快高傳染性新變種病毒的擴散。根據最新統計，加州新冠病例、住院人數與死亡人數本月有顯著的增加。（電視新聞截圖）

加州新冠再襲 三大指標同升

2023-07-28 02:18

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量