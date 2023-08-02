錄取夢想名校的策略 成為富有競爭力申請人

Richard Vincent Kim。（業者提供）

本報訂8月5日（星期六）下午1點至4點半，邀請教育 專家透過Zoom舉辦「2023秋季升學 規劃講座」，免費聽講，歡迎報名。註冊連結：https://reurl.cc/WGbLAZ。

●第3場 2:00 pm （英文演講）主講：Richard Vincent Kim

業界權威「Admission Masters」升學規劃教育機構，由碩士高級招生顧問Richard Vincent Kim，以2023 Accepted Students： Analyzing Case Studies to Top Private Universities為主題，探討如何檢視自己與名校水準之落差及洞悉如何在申請前做好完善的準備，申請大學科系的致勝關鍵等。講座註冊鏈接https://tinyurl.com/2vcywc5p。

Richard Vincent Kim碩士高級招生顧問，前賓夕法尼亞大學法學院申請讀者，前賓夕法尼亞大學 JD/MBA 項目協調員，前耶魯大學申請讀者，賓夕法尼亞大學教育碩士，加州大學 洛杉磯分校政治學與教育研究學士。

該中心顧問團隊由來自各大名校的大學入學審核官組成，經驗豐富，成立至今已將數千名學生送入名校。他們協助學生申請名校資料，幫助修改決定錄取機率的自傳，面試準備訓練，大學文書主題鎖定，領導才能訓練等，讓學生在眾多學子中脫穎而出，進入理想大學。

很多高中生以為履歷只是把自己過去所有成就寫進去即可，其實不然。頂尖大學要的是與眾不同的學生，該中心會幫助履歷更組織化，讓學生有更多的機會進入夢想名校。全新論文定稿系統，協助修改決定錄取機率的自傳論文，讓孩子能脫穎而出。

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