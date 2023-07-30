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1日游，體驗聖塔芭芭拉陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車、復古的海濱城市

洛杉磯訊

美遊假期（COTRAVEL），將於8月12及13日，舉辦1日游活動。帶大家一起探索加州海濱城市聖塔芭芭拉的復古魅力、壯麗海岸線及體驗加州十大最酷活動之一的陸地海洋大鯊魚兩棲旅遊車，位置有限，報名儘快。

早上帶大家歡歌笑語乘大BUS到聖巴巴拉海灘，體驗加州十大最酷活動之一的陸地大鯊魚兩棲旅遊車，享受Santa Barbara海岸線壯麗的景色。該兩棲車全世界僅有約80艘，讓大家可以在陸地和海洋之間自由穿行，體驗獨特的海上之旅，此車老少皆宜，不會暈車。

接下來將帶領大家參觀號稱全美最美政府大樓，聖巴巴拉縣法院（Santa Barbara Courthouse)。作為北美獨有的西班牙殖民復興建築風格的代表之一，這座宮殿式建築於1929年建成。在1981年被列為美國歷史名勝名錄，2003年被命名加州歷史地標的地方，登上聖塔芭芭拉鐘樓作為城市的製高點，鐘樓提供360度的城市美景，可以俯瞰海天一色的壯麗景色，心曠神怡。

遊覽聖塔芭芭拉老城，州府街（State Street）是聖芭芭拉市中心的歷史主街，這裡有許多咖啡店、本地精品店、畫廊、甜品店和各種餐廳。可以在老城享受午餐、購物和休閒娛樂。探索玫瑰園和粉紅教堂。行程的最後，參觀聖塔芭芭拉的玫瑰園和粉紅教堂，欣賞美麗的花園和獨特的建築。

在短短的時間內體驗聖塔芭芭拉的複古魅力、壯麗海岸線以及獨特的陸地海洋活動。適合所有年齡段的旅客，一起感覺這炎炎夏日帶來的一日清涼。

本次一日遊活動特價96元，原價126元，包含車資、小費和門票、同時含有500萬團隊保險

美遊假期報名電話626-631-0986，626-691-9668，網址www.cotravel.travel

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