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現代汽車 IONIQ亞裔廣告 展示電動車生活方式

洛杉磯訊
在全新的IONIQ亞裔創意廣告中，生動展現了不一樣的電動車體驗。現代汽車品牌標語，It's Your Journey是以人為本的理念，特別是華裔，韓裔，以及整個亞裔群體。(業者提供)
在全新的IONIQ亞裔創意廣告中，生動展現了不一樣的電動車體驗。現代汽車品牌標語，It's Your Journey是以人為本的理念，特別是華裔，韓裔，以及整個亞裔群體。(業者提供)

北美現代汽車與其亞裔市場廣告公司TEN Advertising，推出全新廣告「人氣之家Hot Place」，展示全電動車型IONIQ 5和全新IONIQ 6。通過展示由電動車推動的日常生活與亞裔觀眾產生共鳴，宣揚追求電動車的全新生活方式。

「人氣之家」廣告描繪有優秀設計品質、卓越電車性能，以及創新技術和安全功能的IONIQ 5和IONIQ 6，如何通過日常生活中的意外事件，讓消費者的生活更加多采多姿。

北美現代汽車首席營銷官Angela Zepeda表示，在全新的IONIQ亞裔創意廣告中，生動展現了不一樣的電動車體驗。現代汽車品牌標語，It's Your Journey是以人為本的理念，特別是華裔，韓裔，以及整個亞裔群體。

「人氣之家」展示IONIQ電動車如何幫助一個家庭在意外停電下維持愉快和幸福的日常生活，並闡釋在社區中創造一個「人氣之家」的概念。這支廣告對IONIQ產品進行深入分析，並對消費者生活方式和整體市場進行了全面探索所得到的結果。TEN Advertising與創意聞名的韓國Space Monster Contents導演YK合作。

「人氣之家」廣告營銷活動包含網路宣傳影片和電視廣告，在各大媒體平台上播放，並強調IONIQ超快速充電和對外逆向充電功能等創新賣點。這支廣告有30秒和60秒版本，還有社群媒體特別版。

TEN Advertising 由有28年亞裔行銷經驗的Karen Park於2010年創立，是家女性所有和經營的獨立廣告公司，為針對在美國增長最快的亞裔消費者的客戶提供全方位的行銷和廣告服務。TEN Advertising通過深入的文化情報與市場見解指導其客戶，達成行銷目標，藉由深思熟慮的溝通與精心策畫的推廣計劃來提升美國亞裔消費者的價值與地位，同時以文化相關的方式解讀客戶的品牌信息。

2022年，現代的820家經銷商在美國總共銷售了將近74萬兩車，近半數在現代汽車阿拉巴馬製造廠製造。更多信息可至www.HyundaiNews.com以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部查詢。

亞裔 電動車 韓裔

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