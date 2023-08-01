Messika珠寶 Move系列大放異彩

時尚達人穿戴Messika Move系列彰顯動感個性。(業者提供)

炎炎夏日，時尚 達人若想在穿搭上彰顯時尚個性，昌興珠寶推介 Messika 珠寶Move系列 ，流動式鑲鑽隨身流移，添加動感，使原本耀目的鑽石更為亮眼。

昌興表示，來自法國的時尚品牌 Messika，重在設計獨特新穎，富表現力而成為珠寶界新寵，Move系列是 Messika 最具代表特色的珠寶系列。

Messika Lucky Move 鑽石系列雅緻不浮誇，兼具現代時尚和傳統優雅。綠松石長項鏈、溫潤的玫瑰金、閃耀的白色鑽石，與明艷的綠松石相得益彰。昌興指出，這條長鑽石項鏈圓形飾牌的獨特設計，別具一格，大膽的配色讓人傾心。綠松石藍的無限深邃更為夏日增添一抹清涼。

此外，Messika My Move系列， 以皮革、鑽石、黃金和鈦金屬打造的互換式手鏈，男女皆宜，打破性別的制約。聖托里尼藍玫瑰金及英倫綠鑽石玫瑰金手鐲配襯鮮艷色彩，造型大膽突出，富有現代感。

無論是妝點服飾的配搭，或是參加聚會晚宴的首飾，珠寶都是佩戴者氣質和魅力的體現，昌興珠寶代理風格多樣的珠寶首飾，可優雅高貴，也可隨性時尚。昌興聖蓋博 店 (全統廣場) 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港 廣場) 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883。網址www.chonghing.com。