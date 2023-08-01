華興保險解析 失去白卡如何回應並轉換健保

從今年四月起加州白卡醫療保險 全面啟動續保審核，核對使用者資格。7月起第一批不符合資格、或沒有及時正確回應審核文件的民眾已陸續收到白卡被取消的通知，預計約300萬用戶將在審核中失去白卡保障。

華興保險專業健保規劃師特別提醒民眾，假如因不符合審核資格而失去白卡，可轉換到價格便宜、福利良好的加州全保(Covered California)健保系統中，且有機會以幾元或十幾元的價格購買健保計劃，前提是必須先根據指示完成審核步驟。如未按時完成，或者置之不理，很可能面臨白卡被終止、又無法購買加州全保的情形。

健保規劃師建議第一步，加州社會服務局（DPSS）會透過寄信、電子郵件、手機簡訊向用戶發出續保審核提醒。收到裝著審核通知的黃色信封，仔細閱讀，切勿隨意丟掉。

第二步，提交審核資料。無論是否想繼續使用白卡，都需按收到續保審核提醒上的要求，更新個人資訊，包括提交最新收入證明。提交審核資料主要有回郵寄信、親自前往DPSS社會服務局辦理或者網絡提交。網絡提交的網站為https://benefitscal.com/ ，建立一個賬戶就可輕鬆操作，網站設有中文界面。

第三步，審核結果。接下來DPSS將對提交資料進行審核並給出相應通知。情況1：收入符合規定，將會收到白卡續保成功的通知。 情況2：沒有按時回復審核要求的文件，將收到白卡斷保通知。如果收入還是在白卡範圍内，還有最後90天補件的機會。 情況3：如果按時回件，經審核收入超過標準，會收到一封停止白卡通知信。同時，社會服務局會將資料提供給加州全保，先自動劃入一個最便宜的銀級HMO計劃。再來將收到另一封來自加州全保的通知信，此信件非常重要需妥善保存。

第四步，激活新計劃。收到保險轉換信，并不意味著就有新的保險了。必須在30天内登錄加州全保網站確認接受計劃，並支付第一個月保費，才算真正激活新的保險計劃，否則還是會被斷保。

被分配到指定加州全保計劃後，有疑問可聯絡華興保險的專業健保規劃師協助，耆英健保專綫626-363-0999。