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信誠國際保險理財 與美國精英財務集團合併

洛杉磯訊

AIFG信誠國際保險與理財宣布，成功與美國精英財務集團AEFG（American Elite Financial Group）完成合併事宜。

總部位於巴沙迪納的AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師（Eric Zhang CPA）表示：「我們與馮聖明（Sherman Fong）所領導的美國精英財務集團的合併事宜，進行的非常順利，期待馮聖明及其旗下的優秀經紀人團隊的加入，為AIFG帶來更多更廣範的業務深度，相信此次合併是如虎添翼，可以繼續擴展公司業務，擴大保險經紀團隊陣容及業務涵蓋地區，更積極廣泛的為公司所服務的全美各地保險經紀人，提供更全面的服務和培訓」。

張青會計師介紹說，馮聖明是美國精英財務集團管理合夥人，他畢業於台灣成功大學機械系，在紐約市立大學拿到碩士學位，做了六年工程師，1986年從紐約搬到洛杉磯從事房地產，1993年從事人壽保險業務，到現在已經有30年的保險從業經驗。馮聖明曾任MetLife分公司總經理，紐約人壽經理，AIG南加州分公司總經理，得過無數的獎牌，在AIG更是創造了第一家突破一千萬美金業績的分公司，培養出無數優秀的保險經紀人才。

信誠國際保險與理財副總裁及運營總監廖莉莎（Lisa Liao）表示：「非常開心和歡迎馮聖明及其所領導的美國精英財務集團旗下的優秀經紀人團隊的加入，相信本次合併是強強聯手，會更好的拓展公司的業務，並且更好的服務我們的經紀人菁英團隊。」

AIFG信誠國際保險與理財專精人壽保險、年金和退休金計畫。代理美國數十家A+級保險公司產品，為客戶及合作夥伴量身定制專業的保險理財方案。公司成立二十餘年來，秉承「信誠所至，誠信為上」的原則，為保險經紀人提供一流的後台支持，為客戶量身打造專業的解決方案。

AIFG信誠國際保險與理財，是美國華人社區規模宏大的會計師事務所Eric Zhang Associates LLP （張青會計師聯合事務所）的姐妹公司，兩公司强强聯合，共同打造集保險，投資理財、資產保護與傳承、稅務諮詢與規劃等為一體的專業服務平台。

AIFG信誠國際保險與理財總部位於巴沙迪納，為了方便服務廣大客戶及合作夥伴，公司在工業市，爾灣，休士頓亦設有辦公室，提供合約保險經紀人免費使用，歡迎全美各地保險經紀人加入。服務專線：626-446-1448。

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