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海之滴褐藻糖膠20周年慶回饋 月底截止

洛杉磯訊
海之滴褐藻糖膠。 （業者提供）
海之滴褐藻糖膠。 （業者提供）

海之滴褐藻糖膠，20周年慶回饋活動，本月底截止。凡購買3瓶以上褐藻糖膠膠囊型或者一箱以上液體，即獲贈一個月分量的海之滴營養要素，還有渡邊真由博士研發的按摩戒指禮包（每人僅限參加一次，獲贈一份營養要素）。

海之滴公司客服中心表示，立川大介醫學博士研發的「海之滴營養要素」與褐藻糖膠同時服用能夠更有效地發揮出效果。「海之滴營養要素」以香蕉酵素為主要成分，適合在食慾不振，體力虛弱時補充營養，恢復疲勞。香蕉酵素助長線粒體的活動，促進新陳代謝。肌肉修復，免疫支持，維生素Ｃ、鋅、精氨酸為維持免疫力提供支援。與褐藻糖膠一起服用可產生相乘作用，一起服用可以令身體更加好地吸收褐藻糖膠。

而贈品按摩戒指的功效，通過刺激指甲區穴位，控制自主神經，提高免疫力，改善血液循環。

海之滴褐藻糖膠，連續在美國免疫學家協會年會中發表報告，其專利配方，可增強免疫細胞活性並抑制壞細胞發展。海之滴由日本cGMP廠家生產，精選優質海藻萃取，嚴密品質管理，三度獲比利時世界保健產品金牌獎。

海之滴褐藻糖膠並獲日本健康食品JHFA認證，自成立以來，一直用最高標準要求自己，為客戶提供安全有效的產品。海之滴通過美國FDA檢測進口，由國際SGS重金屬檢驗機構監測，不含輻射物質。

「海之滴褐藻糖膠」的主成分「褐藻糖膠混合AG 」以獨家技術混合了在沖繩海洋裡生長的海蘊褐藻糖膠、裙帶菜孢子葉褐藻糖膠和巴西蘑菇，研製成天然的保健品。為方便使用者，分別研發三種不同類型產品為粉末型、膠囊型、液體型，帶來更完善的輔助效果。

海之滴二十年來幫助無數患者，每年用戶見證案例成冊出版。想進一步了解使用者的實證案例，可去電海之滴公司客服中心國語1-888-482-5888，粵語1-888-853-6888。官網www.kfucoidan.com。

免疫力 日本 檢測

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