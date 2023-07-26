直飛亞太需求增 聯合航空增航班

近日，聯合航空宣布增加飛往亞太地區的航班。該航空公司表示，它將成為第一家從美國大陸直飛菲律賓馬尼拉的美國航空公司，還將增加更多飛往香港 、東京和台北的直飛航班。

10月28 日美聯航將推出洛杉磯 和香港之間的新航班，該航班每天由波音 787-9 夢想飛機執飛。該航空公司也將開通舊金山 和馬尼拉之間的航班，新航班將每天由其最大的飛機波音 777-300ER 執飛。

美聯航表示，將恢復使用波音 787-10 夢想客機往返於洛杉磯和東京/成田機場之間的直飛航班，並增加使用波音 777-200ER 飛機飛往台北的航班，並每年提供第二趟從舊金山出發的航班。

這家總部位於芝加哥的航空公司，將於今年冬季為太平洋沿岸15個長途國際目的地提供服務。美聯航指出，不包括中國大陸的航班，其跨太平洋網絡將比所有其他美國航空公司的總和還要大50%。

此次擴張是在該航空公司將美國與澳大利亞和新西蘭之間的航班、增加了 40% 後進行的，這被稱為航空史上最大規模的南太平洋網絡擴張。在即將到來的北方冬季，美聯航每週將有66趟美國與澳大利亞和新西蘭間航班。（劉柏江譯）