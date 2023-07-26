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江婷會計師 專精IRS查稅/健全財務結構

洛杉磯訊

在南加州羅蘭岡和聖費南度谷設有事務所的江婷專業會計師(TinaChiang , CPA)，專精解決IRS查稅，執行IFRS ( 國際務 )，審計，Audit，Review 和Compilation。包括審核簽證各類會計財務報表；上櫃上市公司審核簽證及輔導；在美子公司的財務審核簽證；商業帳簿管理；電腦會計制度設計和建立及管理。

江婷累積多年與聯邦州稅局交涉上訴經驗，譲客戶財務結構健全、融資企業貸款、順利審核上櫃，合理迅速省稅，使客戶無後顧之憂。包括：合法合理國際省稅，提供同行評審顧問，審核認證；公司成立、改組及國際稅務規畫輔導、合夥納稅報表;個人、合夥、公司、LLC、跨國或跨州公司、信託遺產稅務申報;國稅局 ( IRS ) 、州稅局 ( FTB ) 查帳交涉抗辯申訴。

江婷在南加州最著名案件：2015年為華裔客戶結案免除9,000萬稅金 ; 2018年為客戶成功聯邦退稅 $11,464,279，加州退稅 $2,528,062；2016年為客戶成功申報聯邦退稅1,500萬，加州退稅500萬，全加州最高個人退稅額；2008年為客戶與聯邦政府交涉成功，結案免除3,000萬稅金；2003年為客戶與政府機構們交涉，成功降低資產稅600萬美金；2001年為客戶贏得州稅查帳訴訟，節省稅金高達97萬；1998年為客戶贏得國稅查帳訴訟，節省稅金高達35萬。

該公司聘有多位專業會計師，專業負責服務。專精項目有：薪資審計、銷售稅審計、商業簿記、會計審計、IFRS 審計、內部控制審計、非營利組織審計、退休計畫審計、城市發展審計 (HUD audit)、和政府審計。設計企業財務組織結構；各種信托成立(TRUST)及規畫 ; 規畫國際企業財務；遺產贈予策畫(ESTATE PLANNING) ; 協助企業貸款分析 ; 商業合夥、離婚訴訟的財務資料處理。

江婷資歷是南加大USC會計稅務碩士、中原大學會計系畢業、美國國際會計事務所審計專家、加州註冊檢定合格會計師、全美及加州會計師協會會員。

有關江婷專業會計師可查看世界日報2023年工商黃頁25 A廣告，或上網 www.ChineseCPA.com。羅蘭岡總部地址在 17870 Castleton St., Suite 116, City of Industry，電話 626-810-7568。聖費南度谷事務所地址在19318 Ventura Blvd, Suite 206, Tarzana, Ca 電話818-998-5009。另在台灣高雄市、中國上海市均設有分部。 高雄市電話 (02) 5599-0698。上海市南匯區電話(167) 4041- 2665。

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