江山如此多嬌 超豪華遊輪長江全景遊 展示會

豪華5星級遊輪「世紀傳奇號」將成為此次特別旅遊活動的主要接待遊輪。(業者提供)

隨著全球新冠疫情逐漸結束，中國逐步增加和開放航班及簽證，回國探親並在中國境內乘坐豪華5星級遊輪遊覽長江三峽，已成為在美華人 出境遊市場受追捧的旅遊目的地之一。

為滿足這一旅遊需求，重慶世紀遊輪集團公司、及美國世紀遊輪旅遊公司，將於7月30日（星期日）下午1時30分至4時30分，在聖蓋博喜來登酒店宴會廳（303 E Valley Blvd, San Gabriel）舉辦中國高端遊輪領導品牌-世紀遊輪大型產品展示會。

活動當天將提供免費咖啡並贈送精美小禮品，其中包括世紀遊輪2024年精美桌曆、世紀遊輪精美藝術開瓶器、和世紀遊輪100%真絲絲巾。此外，現場還將舉行免費大抽獎活動，獎品豐富，包括莱茵河-多瑙河10晚5星級遊輪雙人間（價值5000美元）和中國長江三峽5星級遊輪3晚4天雙人房（價值1000美元）等。

「江山如此多嬌-錦繡中華大長江16天豪華之旅」是世紀遊輪特別安排的主題旅遊活動，特別安排了4個遊中國的日期：10月7日，10月17日，10月28日，以及11月7日，為廣大華人旅客提供了多個到中國的選擇。該旅遊活動將帶領參加者進行長達16天的華麗之旅，探索中國的美麗風光和壯麗江山。

豪華5星級遊輪「世紀傳奇號」將成為此次特別旅遊活動的主要接待遊輪，船上設施齊備，提供豪華陽台房、恒溫游泳池、健身房、卡拉OK、麻將棋牌室等。行程包含美國出發的機票，並提供免費延伸2周的機票，讓旅客有更多的時間探親訪友。

該豪華之旅提供兩種行程選擇：「美國-上海-揚州-南京-池州-九江-武漢 -岳陽-荊州-宜昌-三峽大壩-長江三峽-豐都-重慶-美國16天行程」，和「美國-重慶-豐都-長江三峽-三峽大壩-宜昌-荊州-武漢-九江-池州-南京-揚州-上海-美國」。

世紀遊輪的豪華5星級 「世紀傳奇號」將帶領旅客穿越長江三峽的壯麗美景，讓你感受唐代大詩人李白的千古絕句「朝辭白帝彩雲間，千里江陵一日還」 的詩意。同時，遊輪上還提供豐富多樣的中國菜式，讓你享受楚菜、湘菜、徽菜、淮揚菜和上海本幫菜的美味佳餚。

此次16天之旅，每人費用3999美元起，價格包含往返中國機票、上海和重慶的5星級酒店、5星級遊輪陽台房、一日三餐、門票等，報名即可享受遊輪免費升艙的優惠。

詳情可去電聯繫世紀遊輪，規劃你的中國返鄉之旅。世紀遊輪電話626-666-6999， 微信 GCC91107 。世紀遊輪公司地址2956 E Colorado Blvd Ste120 Pasadena CA。