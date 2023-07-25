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2007年Apple iPhone拍賣價超過19萬美元

洛杉磯訊

LCG Auctions 創始人Mark Montero在 Varney & Co. 上展示獨特的拍賣品。一台未使用的2007 年第一代蘋果 iPhone ，在拍賣會上以 190,372 美元的價格售出，這是 iPhone 的最高成交價，是其原零售價的 300 多倍。

第一版 iPhone 仍處於出廠包裝中，從未組裝過，去年 10 月和 2 月的拍賣價格，分別突破了 39,339 美元和 63,356 美元的紀錄（這兩款機型均為 8GB 機型），成為拍賣會上售出的最昂貴的 iPhone。 這款稀有 iPhone 的起拍價為 10,000 美元。

這款特殊型號的 iPhone 極為罕見，因此在拍賣會上創下了創紀錄的價格。 正如 LCD Auctions 所解釋的那樣，最初的 4GB 型號被認為是 iPhone 收藏家的聖杯。它的極度稀缺與其限量生產直接相關。

Apple 聯合創始人史蒂夫·喬布斯推出後，4GB 型號於2007年6月與 8GB 版本一起上市銷售。 其原零售價為 499 美元。當時大多數 iPhone 購買者選擇額外支付 100 美元，以將手機的存儲容量增加一倍。 當 4GB iPhone 機型銷售疲軟時，蘋果公司於2007年9月上旬決定停產。

LCD Auctions 在其清單中指出，這款手機的出處是原始的，因為發貨人是 iPhone 首次推出時蘋果最初的工程團隊的成員。

蘋果公司的 iPhone 被時代雜誌評選為 2007 年年度發明。這一榮譽被證明是有先見之明的，因為 iPhone 徹底改變了移動電話技術，並使智能手機成為 21 世紀生活中無處不在的固定裝置。

iPhone 的最新版本被稱為 iPhone 14，目前售價為 799 美元起。與蘋果和史蒂夫·喬布斯相關的稀有紀念品經常出現在拍賣網站上。 20 世紀 70 年代生產的 Apple-1 計算機原型機去年售價超過 677,000 美元。 蘋果公司的創立文件由喬布斯、史蒂夫·沃茲尼亞克和羅納德·韋恩共同簽署，於 2011 年在拍賣會上以約 160 萬美元的價格售出。（劉柏江譯）

iPhone 拍賣 Apple

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