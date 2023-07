最新的大學招生政策趨勢 8/5（週六）六場連播

世界日報 「2023秋季升學 規劃講座」將於8月5日(星期六)下午1點至4點,通過Zoom Meeting舉辦。六場連播,邀請教育 業界專家,為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊,分析最新的大學招生政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年,每年分春季及秋季兩次舉辦,一直受到家長與學生歡迎。當天下午六場講座時間及主講人如下:

第1場一點至一點半,由陳肇新博士主講:Admission Success To Ivy League And US Top 20 Universities美國常春藤 及Top 20大學的申請策略——成功思維分析(中文演講)。第2場一點半至兩點,由陳肇新博士和趙軼然法學博士主講:Winning Acceptance To US Best Private High Schools如何幫助孩子進入美國頂尖私立高中——4個誤區 & 4個建議(中文演講)。第3場兩點至兩點半,Richard Vincent Kim主講:2023 Accepted Students: Analyzing Case Studies to Top Private Universities(英文演講)。第4場兩點半至三點,飛達教育創辦人CEO魏昕主講:亞裔學生大翻身?平權法案對我們的影響究竟如何?(中文演講)。第5場三點至三點半,史坦福領袖教育 策劃執行長Angie Wang主講:最新大學入學配額解析(中文演講)。第6場三點半至四點,豪杰訓練中心創辦人周迪主講:藤校和頂尖私立大學,要錄取的學生,必須具備Holistic Items綜合,整體性, 條件的項目,而不是只有高的GPA, 成堆的AP課程(中文演講)。

線上講座位置有限,有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名,報名的上線註冊連接是:https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ep6BBHYoTIOWmO4OJ54l9Q,或掃描二維碼(如附圖)註冊。了解更多詳情,可洽323-268-4982。