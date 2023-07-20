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最新的大學招生政策趨勢 8/5（週六）六場連播

洛杉磯訊

世界日報「2023秋季升學規劃講座」將於8月5日（星期六）下午1點至4點，通過Zoom Meeting舉辦。六場連播，邀請教育業界專家，為亞裔學生及家長提供滿滿的資訊，分析最新的大學招生政策趨勢。

世界日報升學規劃講座行之多年，每年分春季及秋季兩次舉辦，一直受到家長與學生歡迎。當天下午六場講座時間及主講人如下：

第1場一點至一點半，由陳肇新博士主講：Admission Success To Ivy League And US Top 20 Universities美國常春藤及Top 20大學的申請策略——成功思維分析（中文演講）。第2場一點半至兩點，由陳肇新博士和趙軼然法學博士主講：Winning Acceptance To US Best Private High Schools如何幫助孩子進入美國頂尖私立高中——4個誤區 & 4個建議（中文演講）。第3場兩點至兩點半，Richard Vincent Kim主講：2023 Accepted Students: Analyzing Case Studies to Top Private Universities（英文演講）。第4場兩點半至三點，飛達教育創辦人CEO魏昕主講：亞裔學生大翻身？平權法案對我們的影響究竟如何?（中文演講）。第5場三點至三點半，史坦福領袖教育 策劃執行長Angie Wang主講：最新大學入學配額解析（中文演講）。第6場三點半至四點，豪杰訓練中心創辦人周迪主講：藤校和頂尖私立大學,要錄取的學生,必須具備Holistic Items綜合,整體性, 條件的項目,而不是只有高的GPA, 成堆的AP課程（中文演講）。

線上講座位置有限，有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名，報名的上線註冊連接是：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ep6BBHYoTIOWmO4OJ54l9Q，或掃描二維碼（如附圖）註冊。了解更多詳情，可洽323-268-4982。

教育 升學 亞裔 世界日報 常春藤

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