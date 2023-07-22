世報和聯合健保 為銀髮族舉辦 舞動人生活動

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健康養生教學◇免費參加◇茶點招待◇來就送禮物◇現場抽獎 ◇ 免費停車

你65歲了嗎？或不久就65歲？歡迎你來參加「舞動人生」，一個以健康、養生為主的免費教學和講座。這項活動是由世界日報和聯合健康保險（United Healthcare）共同舉辦的，時間是8月19日（星期六）上午，地點在洛杉磯聖蓋博喜來登酒店（Sheraton San Gabriel）大宴會廳。

當天有三場針對銀髮族的講座，有來就送的禮物及抽獎活動，會中並有點心茶咖啡招待，還提供免費停車。即日起接受報名，額滿即止。

由於二次大戰後的嬰兒潮，現在都陸續到了退休 年紀；因此目前在美國每天約有一萬人進入65歲。為服務華裔社區，兩個主辦單位去年首次舉辦此項活動時，受到長者們的歡迎，因此今年繼續舉辦。

這三場針對銀髮族的講座有三位主講人，一位是陳冠文醫師，他是台灣陽明大學物理治療碩士、美國諾瓦東南大學物理治療博士，美國學善健康顧問公司負責人。他的講題是「如何運動以改善銀髮族關節疼痛/脊椎問題 - 架子擺對就健康」。他說，隨著年紀的增長，我們的肌肉 質量、力量、和功能都在逐漸下降。隨著肌肉量的減少與力量的下降，會造成一般生活功能障礙以及姿勢不良，其中生活功能影響最常見的就是容易跌倒；另外姿勢不良容易造成肌肉骨骼系統的疼痛問題。許多銀髮長輩遇到這類的肌肉骨骼系統痠痛問題往往會找尋一些被動治療，如電療、熱敷、按摩等方式來緩解不適，這樣的處置雖然可以得到立即的放鬆，但是卻容易復發，因此適當的訓練，讓姿勢回到理想的狀態，更能有效地去改善銀髮族的肌肉骨骼疼痛問題。

所以他會透過這次課程，來教大家從最簡單的身體力量練習起，讓大家可以輕鬆地在家就執行運動，教大家如何把自己的骨架擺到正確的位置，才能更長效得擺脫肌肉痠痛的問題。

另一位主講人林雪貞（Suzan林）是南加州元極舞協會教練。她的講題是「元極舞是逆轉病痛的運動 」，她將介紹元極舞並現場教學。

林教練是拿到Medicare後，因看到有人示範表演，當下即問得時間地點，隔天就開始參加練習。從此除了疫情惡劣期間受制不能出門以外，14年來她即未間斷過；後來還拿到教練執照。她說元極舞確實是帶給她逆轉病痛的運動，而且退休後能天天愉快的運動、見隊友們、生日歡聚午餐、說說笑笑、互相交換知識等，日子過得很舒心。因此她很樂意教導並分享。

另外，聯合健康保險代表將在會中介紹聯邦醫療保險 (Medicare俗稱紅藍卡)，並現場回答有關聯邦醫療保險的問題，幫助需要的民家在選擇醫療保險時做出明智的決策。因此參加者當天將有機會了解關於聯邦醫療保險的基礎知識，包括計劃的不同部分、資格要求、和註冊窗口等等。

為了助興，當天在「來就送」的部份，每個到場參加者都會獲贈運動水瓶毛巾套裝，可在運動時使用。另外還有5個智能健康手環、 5 台血氧檢測機、10個手持風扇、10個迷你鬆餅機，共30個禮品供現場民眾抽獎。

8月19日接待入場時間是上午9時，講座時間是上午 9時40分，聖蓋博喜來登酒店地址是Sheraton San Gabriel，303 E. Valley Blvd., San Gabriel, CA 。

有與趣參者請預先報名，可掃描QR Code（二維碼、見圖）報名，或電1-888-891-2390聯合健康保險報名。