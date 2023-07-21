璟原藝術 7月27至29日 洛杉磯中國字畫徵集活動

張大千高士圖于右任對聯。(業者提供)

中國璟原藝術訂於7月27日至29日共三天，上午9時30分至下午4時30分，在聖蓋博 希爾頓酒店二樓舉行「中國字畫收購會」，歡迎收藏家攜帶藏品前去免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，且可當場交易。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資 與收藏的藝術品公司，總部位於浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞 等國家與地區，進行中國名家字畫的鑑定收購活動；在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會，其中張大千高士圖于右任對聯即是收購的其中一幅。

該公司表示，本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。 璟原此次是第29次赴北美進行中國字畫收購，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。該次收購會仍由公司副總經理周家；以及書法部主管陳立界帶隊，為確保藏家放心，一律當場交易。藏家可事先將多個角度的產品照片發至郵箱[email protected]，待專家初步審定圖片後預約見面，或帶至現場當面鑑定。

中國璟原藝術表示，與他們合作可省去中間人或公司的佣金，秉持著誠信讓主客之間的交易放心而簡單；收購範圍有：近現代字畫（徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐雲、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中）。

古代字畫（趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同龢、陸潤庠）。

洛杉磯徵集聖蓋博希爾頓酒店地址225 West Valley Blvd. San Gabriel。電話626-773-6336，洽北美辦事處代表王玥；或上網www.jingyuanzj.com 查詢。