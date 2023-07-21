我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天熱車胎變形 華裔花1600元拖車回家 專家建議上路前檢查胎壓

台積電亞利桑納廠缺人 衝擊拜登連任路 議員說早該預見

璟原藝術 7月27至29日 洛杉磯中國字畫徵集活動

洛杉磯訊
張大千高士圖于右任對聯。(業者提供)
張大千高士圖于右任對聯。(業者提供)

中國璟原藝術訂於7月27日至29日共三天，上午9時30分至下午4時30分，在聖蓋博希爾頓酒店二樓舉行「中國字畫收購會」，歡迎收藏家攜帶藏品前去免費鑑定及估價，並提供如何長期保存的建議，且可當場交易。

中國璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司，總部位於浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊為後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣、東南亞等國家與地區，進行中國名家字畫的鑑定收購活動；在各國與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦近百次收購會，其中張大千高士圖于右任對聯即是收購的其中一幅。

該公司表示，本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可與好評。 璟原此次是第29次赴北美進行中國字畫收購，作品形式如立軸、手卷、冊頁、鏡框、鏡片、畫心、成扇、扇片等皆可。該次收購會仍由公司副總經理周家；以及書法部主管陳立界帶隊，為確保藏家放心，一律當場交易。藏家可事先將多個角度的產品照片發至郵箱[email protected]，待專家初步審定圖片後預約見面，或帶至現場當面鑑定。

中國璟原藝術表示，與他們合作可省去中間人或公司的佣金，秉持著誠信讓主客之間的交易放心而簡單；收購範圍有：近現代字畫（徐悲鴻、齊白石、張大千、李可染、黃賓虹、傅抱石、于右任、溥儒、黃君璧、陸儼少、潘天壽、任伯年、吳昌碩、吳湖帆、馮超然、吳待秋、謝稚柳、陳佩秋、程十發、關山月、黎雄才、趙少昂、林風眠、關良、賴少其、楊善深、章太炎、胡適、鬱達夫、康有為、梁啟超、啟功、趙樸初、沈尹默、沙孟海、郭沫若、林散之、李苦禪、王雪濤、唐雲、豐子愷、王子武、鄭乃珖、白雪石、王西京、黃冑、何海霞、宋文治、劉文西、黃永玉、范曾、何家英、吳冠中）。

古代字畫（趙孟俯、仇英、唐寅、沈周、文徵明、陳洪綬、藍瑛、石濤、八大山人、王鐸、傅山、張瑞圖、倪元璐、金農、黃慎、李鱓、鄭板橋、華巖、金農、王時敏、王鑑、王翬、王原祁、吳歷、惲壽平、鄧石如、王文治、伊秉綬、劉墉、何紹基、趙之謙、陳鴻壽、李鴻章、曾國藩、林則徐、翁同龢、陸潤庠）。

洛杉磯徵集聖蓋博希爾頓酒店地址225 West Valley Blvd. San Gabriel。電話626-773-6336，洽北美辦事處代表王玥；或上網www.jingyuanzj.com 查詢。

聖蓋博 東南亞 投資

上一則

法鼓山洛杉磯道場 7/29,30舉行禪工作坊

下一則

「億萬富豪在此誕生」 賣出10.8億頭彩店家獲百萬

延伸閱讀

槍殺洛縣警員未遂 兇手判刑132年

槍殺洛縣警員未遂 兇手判刑132年
61歲天王劉德華有喜了 吐真實心聲

61歲天王劉德華有喜了 吐真實心聲
洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元

洛杉磯、舊金山等加州4城待售屋 逾半破百萬元
洛警保護聯盟 鼓勵警察出走

洛警保護聯盟 鼓勵警察出走
2024曼哈頓藝術補助 開放申請

2024曼哈頓藝術補助 開放申請
浙江璟原收購中國古近代字畫 紐約徵集日：7/21、7/22兩天

浙江璟原收購中國古近代字畫 紐約徵集日：7/21、7/22兩天

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
監控錄像顯示，男女店主倒地不起，男店主的鞋子都掉了，女店主趴在地上起不來。（讀者提供）

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

2023-07-16 16:34
群組布告欄中還有一些熱心的媽媽提供了在地生育攻略，以幫助居民更好地適應當地的醫療環境和生育資源。這些攻略包括推薦的醫院和醫生、預約掛號流程、申請保險報銷費用的方法等建議。（讀者提供）

在美台積太太 成立百人孕媽群

2023-07-13 02:20
全美最大的新鮮是拉差辣醬生產企業長達六個月沒有辣椒原料，辣醬生產成無米之炊。老闆陳德鼓勵員工時有所用，工廠的花壇搖身一變成了員工菜園。（記者楊青╱攝影）

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

2023-07-17 13:55
還有豐富多樣現成台式拌菜。（記者啟鉻╱攝影）

台資餐飲品牌 搶攻南加市場

2023-07-16 02:18
一磅近60元，原產在亞洲的楊梅、在灣區種植成功，成為灣區目前最貴水果。(取自Getty Images)

加州灣區最貴水果楊梅 1磅60元

2023-07-14 02:19

超人氣

更多 >
美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元

美國人最會忘記給小費的地方是這裡 專家說至少給3元
清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定

清洗洗衣機 這個幫手助你輕鬆搞定
漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年

漢堡王主管「從垃圾桶拿薯條」賣客人 最重恐關20年
微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單

微信支付已可綁國際信用卡 國際遊客在中國消費變簡單
暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」