陳佳洛杉磯站演唱會，8/12在El Monte舉行。(業者提供)

中國內地女歌手陳佳（Teresa Chen Jia 見圖)，闊別洛杉磯 六年後，於8月12日再次到洛杉磯和觀眾見面，一起共渡明月皎潔的美好時光。

陳佳生於北京 ，被譽為當代於音色和演繹最近似鄧麗君的歌手。她精通鋼琴，也能作曲填詞。她推出過多張得到好評的HiFi專輯，也是國學推廣節目「輕談國學歌風雅」的主持人及主唱。

由櫻桃仙子(Cherry Fairy)和吳興記聯合主辦，美亞婦聯(AAWA)協辦的「陳佳加州巡演演唱會」洛杉磯站，將於8月12日（星期六）在El Monte High School Auditorium晚上7時舉行，地址3048 Tayler Avenue, El Monte, CA 。票價：$68 、$88 、 $138 及 VVIP$188。有興趣人士可向吳興記購票（地址3163 San Gabriel Blvd., Unit 106, Rosemead）查詢熱線626-632-1994， 626-931-6688 或415-781-8330。

陳佳三歲起學習鋼琴，考入中央音樂學院附小。13歲獲得全國音協考級及中央音樂學院海內外鋼琴考級最高級證書，曾多次在北京市中小學藝術節中獲獎。18歲參加清華大學舉辦的全國高中特長生鋼琴考試，獲最高一級證書以及北京大學舉辦的全國高中生鋼琴考試第二名。

陳佳11歲考入中國交響樂團附屬少年及女子合唱團，多次出訪美國、俄羅斯、義大利、日本以及港、澳、台等多個國家和地區，參加各類演出數百場。

陳佳自幼受家人影響，對鄧麗君產生了非同一般的感情，癡迷於聆聽鄧麗君的歌曲。她的特點是可以精準地背唱鄧麗君各個時期多種語言的歌曲。她多次獲邀參加紀念鄧麗君的音樂會，包括2012年底簽約鄧麗君文教基金會，2013年在北京參加同一首歌十九億個掌聲的鄧麗君紀念音樂會；與周傑倫、梁靜茹、蕭敬騰 等在臺北小巨蛋參加追夢鄧麗君誕辰60周年紀念音樂會；與王菲、蕭敬騰、彭佳慧、張靚穎等、參加追夢巨星耀北京的紀念鄧麗君誕辰60周年音樂會，及2014年參加環球唱片的鄧麗君黃金黑膠唱片發佈會等活動。