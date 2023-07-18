多樂之日：經典法式亞洲糕點連鎖店 美食新創弄潮兒

多樂之日（TOUS les JOURS）是一家法式亞洲面包糕點連鎖店，自2004年進入美國市場以來，以其精緻的法式亞洲風味糕點而享譽國際。這家連鎖店名字在法語中意為「每一天」，象徵著他們每天為顧客提供新鮮、美味的糕點體驗。

多樂之日以其獨特的烘焙工藝和優質原材料聞名，致力於打造最頂級的面包、蛋糕和甜點。他們的產品系列包括精緻的法式麵包、手工製作的糕點、美味的蛋糕和口感豐富的甜點，讓顧客在每一口中都能品味到法式烘焙的獨特風味和亞洲的精緻口感。

多樂之日的面包糕點均在店內現烤，確保口感新鮮和高品質。他們精心挑選優質的原材料，遵循傳統的烘焙技術，確保每個產品都具有獨特的風味和口感。不論是早晨的咖啡 搭配、下午茶的伴侶，還是慶祝活動的特別甜點，多樂之日都能滿足顧客對美食的追求。

該品牌已在美國各地成功開設並經營了97家店鋪，遍布27個州。他們已簽訂約60份特許經營合同，全球門店數量接近1,700家。在2022年，多樂之日更名列弗蘭奇斯時報（Franchise Times）500強，排名第122位，這象徵著他們在美國特許經營市場上的崛起。

作為一個蓬勃發展的特許經營品牌，多樂之日提供引人入勝的加盟計劃，為有志於開設自己小型企業的人提供無限商機。加盟多樂之日，你將獲得專業特許經營團隊的全程支持，包括培訓和指導、菜單和產品開發、供應鏈 管理、廣告和市場推廣，以及持續的業務指導，確保加盟店順利運營並取得成功。根據2022年度統計，前十家店鋪的平均年銷售額為3,583,556美元，所有店鋪的平均年銷售額為1,763,680美元。

多樂之日已在全美各地建立了眾多成功的加盟店，並不斷擴大特許經營網絡。對於追求獨立創業的人士來說，多樂之日提供穩定而有利可圖的商機，成為創業者關注的焦點。

多樂之日注重經營創新，以提供顧客一流的體驗。他們的店內現烤環境營造出迷人的香氣，讓顧客在舒適的環境中享受美食。無論是早晨的咖啡搭配、下午茶的伴侶，還是慶祝活動的特別甜點，多樂之日都能滿足各種美食愛好者的需求。

對於加盟商而言，多樂之日提供全方位的方針，從開店前的地點選擇和店內設計，到經營管理和市場推廣策略，都有專業的團隊提供協助。加盟商還可以從多樂之日的供應鏈優勢中受益，確保獲得高品質的原材料和競爭力的價格，與一個成功的特許經營品牌攜手共同成長。

想瞭解有關特許經營計劃的詳細信息，可至多樂之日官方網站www.tljus.com/franchise。