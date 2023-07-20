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Prime Auctioneers 7/23藝術精品大拍賣

橙縣訊
這次珠寶及藝術精品拍賣會，主要展品包含大型玉雕品。(圖片：業者提供)
這次珠寶及藝術精品拍賣會，主要展品包含大型玉雕品。(圖片：業者提供)

創立34年的加州藝術精品拍賣公司Prime Auctioneers , Inc.， 7月23日星期日在橙縣新港灘市的Newport Beach Marriott Bayview Hotel，舉辦拍賣全新珠寶精緻工藝品、庫存物品、清倉公開大拍賣，下午1時起正式拍賣，地址500 Bayview Circle, Newport Beach，酒店電話 1-949-854-4500。詢問電話：1-800-995-2282。免費入場及停車。

拍賣會預覽時間為日中午12時，隨即於下午1時展開拍賣。現場餐飲招待，並贈送免費禮品，鑽石與紅寶石戒指抽獎。

這次珠寶及藝術精品拍賣會，主要展品為數百件珠寶及藝術精品收藏，包含大型玉雕品、GIA認證的精美純黃、粉紅鑽石，碧玉珠寶及經認證的藍寶石、紅寶石與綠寶石。

另外展出大批原作，包括出自大畫家Pierre Auguste Renoir 、Salvador Dali 、Henri Matisse 、Marc Chagall以及畢卡索的精心畫作。同場亦將展出銅雕、手工絲織與毛織波斯及東方地毯、精緻歐洲家具、還有勞力士、百達翡麗與蕭邦名表、愛馬仕與香奈兒手袋、硬玉雕刻及其他收藏藝品。

1988年在加州成立的Prime Auctioneers , Inc.，為正規拍賣公司，與任何政府機構均無關連，Auction Bond #5270717、Auction Bond #5270716，網站 www.primeauction88.com。

拍賣 加州 畢卡索

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