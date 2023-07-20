4人家庭年收入低於$45900可獲免費手機服務

一家四口，如果你的收入不超過 45,900元，你就符合資格獲得政府贊助手機服務，每年可節省 600 元。

加州 政府為18歲以上低收入 居民提供普濟手機計劃。現在他們提供了一款五寸半的4G中文智能手機和平板電腦。每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。使用者可以在全美範圍內無限制地打電話、發短信，並且可以上網。現在，每月還新增了無限手機流量服務。

手機可以免費打電話給中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大和墨西哥。如果你的家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，你就有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每增加一名家庭成員，則增加8,200元的限額。

如果你或您家中的其他成員符合以下任何一項符合條件的公共援助計劃，你就有資格獲得加州的免費手機計劃：1.持有醫療卡MedCal白卡；2.參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）；3.獲得聯邦政府補助（SSI）；4.參與聯邦公共住房援助或第8節計劃；5.持有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃；6.參加婦女、嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）；7.參加國立學校午餐計劃（NSL）。

如果申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家裡座機電話將會沒有優惠，並調整提升到普通正常的價格月費。

申請時需攜帶的證件可向下列申請地點查詢及辦理。阿市：1413 E Valley Bl, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park ， 626-234-8282、626-458-0689世界書局，大中華超市旁。橙縣：9637 #B Bolsa Ave，Suite B，Westminster，626-423-9989（在Brookhurst和Bushard之間，,T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。聖蓋博 ：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ， 626-280-6088，世界書局，順發超市旁。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel， 626-872-2306，CELL 626-366-9991富通通訊。