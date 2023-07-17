加州財長馬世雲表揚櫥櫃城20週年有成

位於聖蓋博 市的櫥櫃城 （Cabinet City）近日舉辦盛大20週年慶典，有政界、商界名人以及200多位顧客出席。加州 財長馬世雲（Fiona Ma）因行程衝突在慶典之前親自拜訪頒發賀信，並派代表參加盛會表達對加州小型企業發展的關切和感謝。

馬世雲表示，櫥櫃城在疫情 初期非但沒有停業，在確保員工安全的情況下保持業務的運營，且招聘了30多名多元全職員工，成功打入主流市場，對社區經濟和就業 產生積極影響。

櫥櫃城負責人Lisa表示，Cabinet City 對專業管理和品質堅持的努力在競爭激烈的廚房和浴室櫥櫃市場中穩健經營，在Yelp.co被譽為該地區點評數量第一且服務最好的公司之一。

該公司提供廚房和浴室櫥櫃，擁有一座面積超過30,000平方英尺的產品與設計的體驗展廳，展示各種類型和風格的廚房和浴室櫥櫃、台面、水槽、油煙機和把手等等，吸引眾多民眾參觀。Cabinet City 還常備大量各種風格的廚房和浴室產品，衛浴產品從歐式衛浴櫃，德國 高端花灑，龍頭，以及高端TOTO馬桶。櫥櫃產品從傳統實木風格或現代歐式風格激光封邊技術的櫥櫃，以及全屋定制，滿足客戶各種需求。所有櫥櫃均採用至少5/8英吋的膠合板製成，某些款式採用3/4英吋的膠合板結構。所有款式均配有燕尾抽屜、自動回彈軌道和鉸鏈。

她說Cabinet City 提供一站式的服務，滿足客戶對廚房和浴室的各種需求，無論是櫥櫃、台面的測量、款式選擇，還是設計安裝和裝修都能提供全方位的服務。從測量，選品，設計，組裝，到安裝讓顧客安心享受真正一條龍服務。

針對承包商、設計師、經銷商和建築商，Cabinet City 則提供不同的計劃和價格具有競爭力的工程櫃，以滿足各種大小不同的項目需求，旨在讓每個用戶都能從中受益。

Cabinet City 預計今年9月在羅蘭崗開設一間3200尺的全新展廳，有最新的款式和設計理念。樣板間會從廚櫃，酒吧，衣櫃，電視櫃，衛生間，洗衣房，車庫，辦公桌以及室外燒烤台，應有盡有。櫥櫃城Cabinet City Kitchen and Bath地址：

5132 Walnut Grove Ave，San Gabriel。網站：www.cabinetcity.net上找到。