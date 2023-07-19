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送紅寶石給7月壽星 傳達愛的能量

洛杉磯訊
義大利珠寶品牌Roberto Coin推出紅寶石系列作品。（業者提供）
義大利珠寶品牌Roberto Coin推出紅寶石系列作品。（業者提供）

紅寶石（Ruby）是七月份的生日石，寓意所有愛的能量，也是定情戒指上的象徵寶石。

昌興珠寶指出，紅寶石以其獨特的瑰麗、清澈、華美自然，一直被喻為「紅色愛情之石」。紅寶石的色彩富麗耀目、氣派不凡，它不僅象徵熱情，更是招財納福的幸運符，至今仍廣受大眾追慕。

迷人的紅寶石珠寶鑲嵌鑽石，高貴優雅，可精緻小巧，也可從容大器，在女性的指尖，耳畔及頸間美麗盛放。無論是七月生日的自己還是所愛之人，就讓紅寶石珠寶承載愛意，傳遞祝福。

來自義大利的珠寶品牌Roberto Coin 賦予不同的寶石和貴重金屬嶄新的生命。創辦人Roberto Coin在1996年首次在整套珠寶作品中鑲飾紅寶石 ，自此被視為具有長壽、健康以及幸福力量的紅寶石，成為品牌的專屬印記。昌興珠寶代理Roberto Coin品牌多年，同時亦擁有多款設計新穎的紅寶石新款首飾、耳環、戒指、項鍊、手鏈，款款動人，想要體驗璀璨珠寶的精彩演繹，歡迎到昌興鑑賞選購。

昌興珠寶聖蓋博店 (全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

義大利 聖蓋博 香港

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