送紅寶石給7月壽星 傳達愛的能量

義大利珠寶品牌Roberto Coin推出紅寶石系列作品。（業者提供）

紅寶石（Ruby）是七月份的生日石，寓意所有愛的能量，也是定情戒指上的象徵寶石。

昌興珠寶指出，紅寶石以其獨特的瑰麗、清澈、華美自然，一直被喻為「紅色愛情之石」。紅寶石的色彩富麗耀目、氣派不凡，它不僅象徵熱情，更是招財納福的幸運符，至今仍廣受大眾追慕。

迷人的紅寶石珠寶鑲嵌鑽石，高貴優雅，可精緻小巧，也可從容大器，在女性的指尖，耳畔及頸間美麗盛放。無論是七月生日的自己還是所愛之人，就讓紅寶石珠寶承載愛意，傳遞祝福。

來自義大利 的珠寶品牌Roberto Coin 賦予不同的寶石和貴重金屬嶄新的生命。創辦人Roberto Coin在1996年首次在整套珠寶作品中鑲飾紅寶石 ，自此被視為具有長壽、健康以及幸福力量的紅寶石，成為品牌的專屬印記。昌興珠寶代理Roberto Coin品牌多年，同時亦擁有多款設計新穎的紅寶石新款首飾、耳環、戒指、項鍊、手鏈，款款動人，想要體驗璀璨珠寶的精彩演繹，歡迎到昌興鑑賞選購。

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