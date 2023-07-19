朱永聖律師：529計畫與信託基金 教育儲蓄好選擇

在父母眼中，為子女規畫教育 費用是一項重要的財務責任。然而，如何選擇正確的教育儲蓄 方式？朱永聖律師在信託領域擁有多年經驗，介紹529計畫和信託基金，這兩種常見的長期教育儲蓄方式。

無論是想獲得稅收優惠，還是實現資產保護，朱永聖律師說，這兩種工具都能為父母提供多種選擇，確保子女的教育未來得到保障。

朱律師表示，529計畫是一種教育儲蓄計畫，以稅收優惠鼓勵家庭為未來的教育費用進行儲蓄。這些計畫通常由州或教育機構贊助，提供特定的教育費用的稅收優惠。透過529計畫，資金能夠免稅增長，並在用於合格的教育費用時，提取資金時免稅。合格教育費用包括學費、住宿費、書籍和教育用品等。

另一方面，信託基金是一種法律安排，由受託人代表受益人管理資產，常用於長期財富保護，並提供靈活性保護財富。信託基金可用於各種目的，包括教育資金。父母可以任命受託人，並在信託協議中明確規定資金只能用於大學相關費用，如公寓租金 等。

朱永聖律師舉例說明了529計畫和信託基金之間的區別。他以一對夫婦為例，他們為子女的大學教育開設了一個529計畫，每年投入5000美元。隨著時間的推移，這個計畫實現了免稅增長。當子女準備上大學時，他們可以使用529賬戶中的資金支付學費、住宿費等特定費用。

此外，夫婦倆還為子女的教育設立了信託基金。他們任命了一位受託人，並在信託協議中明確規定資金只能用於大學相關費用，例如公寓租金，以確保預期的用途能在未來實現。

結合使用529計畫和信託基金，可以充分利用529計畫的稅收優勢和靈活性，同時還能擁有信託基金的定制性和資產保護。這樣的方法確保了子女的教育，並為下一代提供了長期的財務穩定和教育機會。

朱永聖律師強調，在制定子女教育規畫時，了解529計畫和信託基金之間的區別至關重要。根據個人的財務目標，可以選擇其中一種或結合使用兩種工具。如需了解更多關於設立信託基金等的信息，可聯繫朱永聖律師，他擅長處理各種複雜的信託事務，並能提供全面的法律諮詢服務。聯繫電話：858-241-9703。

朱永聖律師畢業於聖地牙哥州立大學和奧克布魯克法學院，擁有財政學士、商業碩士、和法學博士學位。他專精於遺產規畫、商業法、公司法、非營利組織、房地產法、知識產權和勞工法。他精通中英文，為民眾提供全面的法律諮詢服務。