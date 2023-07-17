AIFG信誠國際保險與理財成功與美國精英財務集團AEFG (American Elite Financial Group) 合併

2023年7月15日, 總部位於帕薩迪納的AIFG信誠國際保險 與理財總裁張青會計師宣佈成功與Sherman Fong馮聖明所領導的美國精英財務集團AEFG (American Elite Financial Group) 完成合併事宜。

AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師Eric Zhang CPA開心表示, 我們與Sherman Fong 馮聖明所領導的美國精英財務集團AEFG (American Elite Financial Group)的合併事宜進行的非常順利, 期待Sherman Fong馮聖明及其旗下的優秀經紀人團隊的加入為AIFG信誠國際保險與理財帶來更多更廣範的業務深度, 相信此次合併是如虎添翼, 確信通過此次合併,可以繼續擴展公司業務, 擴大保險經紀團隊陣容及業務涵蓋地區, 更積極廣泛的為公司所服務的全美各地保險經紀人提供更全面的服務和培訓。

AIFG信誠國際保險與理財總裁張青會計師Eric Zhang CPA介紹說：Sherman Fong 馮聖明先生是美國精英財務集團AEFG (American Elite Financial Group) 管理合夥人，馮聖明先生畢業於台灣成功大學機械系，1978年來到美囯，在紐約市立大學拿到碩士學位，做了六年工程師，1986年從紐約搬到洛杉磯，從事房地產，1993年從事人壽保險業務，到現在已經有30年的保險從業經驗。馮聖明先生曾任MetLife分公司總經理, 紐約人壽經理, AIG南加州 分公司總經理，得過無數的獎牌, 在AIG更是創造了第一家突破$10,000,000 （一千萬美金）業績的分公司，培養出無數優秀的保險經紀人才。張青會計師期待馮聖明先生及其所領導的美國精英財務集團旗下的優秀經紀人團隊今後通過AIFG信誠國際保險與理財這個大舞臺再創輝煌！

AIFG信誠國際保險與理財副總裁及運營總監Lisa Liao廖莉莎表示，非常開心和熱烈地歡迎馮聖明先生及其所領導的美國精英財務集團旗下的優秀經紀人團隊的加入，相信本次合并是強強聯手，會更好的拓展公司的業務，并且更好的服務我們的經紀人菁英團隊！

公司概況

AIFG信誠國際保險與理財專精人壽保險、年金和退休金 計劃。公司作為美國華人 社區最專業的保險理財總代理之一，代理美國數十家A+級保險公司產品，為客戶及合作夥伴量身定制最專業的保險理財方案。公司成立二十餘年來，秉承“信誠所至，誠信為上”的原則，為保險經紀人提供一流的後台支持，為客戶量身打造專業的解決方案，以誠信專業的服務享譽業界。

AIFG信誠國際保險與理財是美國華人社區規模最大的會計師事務所之一Eric Zhang Associates LLP 張青會計師聯合事務所的姐妹公司，兩公司强强聯合，共同打造集保險，投資理財、資產保護與傳承、稅務諮詢與規劃等為一體的專業服務平台。

AIFG信誠國際保險與理財總部位於南加 州帕薩迪納，為了方便服務廣大客戶及合作夥伴，公司在帕薩迪納,工業市,爾灣,休士頓均設有辦公室, 提供合約保險經紀人免費使用,竭誠歡迎全美各地保險經紀人的加入。服務專線請致電: 626-446-1448.