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Prime能量飲料惹爭議其咖啡因含量面臨審查

【洛杉磯訊】

Prime 是一種受兒童和青少年歡迎的、有影響力人士支持的能量飲料，因其咖啡因含量過高而面臨審查。

紐約州民主黨參議員查克·舒默 (Chuck Schumer) 最近呼籲美國食品和藥物管理局 (FDA) 對這種由 YouTube 名人洛根·保羅 (Logan Paul) 和 KSI 創立的飲料進行調查，稱這種飲料「對孩子們來說是一個嚴重的健康問題，因此如此狂熱」。

這種能量飲料每 12 盎司含有 200 毫克咖啡因，相當於大約六罐可口可樂或近兩罐紅牛。 該公司還有一款不含咖啡因的水合飲料。

FDA 官員表示：「咖啡因可以成為大多數成年人健康飲食的一部分，但過多會對人體健康構成危險。人們對咖啡因影響的敏感程度和代謝速度存在很大差異。某些情況和某些藥物可能會使人們對咖啡因的影響更加敏感。健康成年人每天可以喝大約 400 毫克咖啡因，或者四到五杯咖啡，而不會產生危險的負面影響。目前，美國食品和藥物管理局還沒有為兒童設定一個設定的水平，但美國兒科學會不鼓勵兒童和青少年攝入咖啡因和其他興奮劑。」

據 FDA 稱，一些生產「能量飲料」的公司，遵循美國飲料協會的營銷和標籤指南。 然而，這些指導方針包括在產品上標註咖啡因含量，並且能量飲料不得向兒童銷售。

至於消費者應該做什麼，FDA 發言人表示，該機構鼓勵父母或看護者，在給孩子服用產品之前閱讀產品標籤。該發言人表示：「許多包裝食品，包括含有咖啡因的飲料和膳食補充劑，都會在標籤上自願提供有關其咖啡因含量的信息。如果標籤上沒有註明食品中咖啡因的含量，消費者在第一次食用添加咖啡因的新包裝食品時，應小心。」（劉柏江譯）

咖啡 FDA 可口可樂

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