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美遊假期 9天迪拜遊輪484元起含稅

【洛杉磯訊】

美遊假期(US Travel 168 )今年下半年推出多個不同國家特色團，行程豐富多彩，有遊輪，東歐，日本土耳其等國家，價格實惠。

暑期帶孩子們出行日本，美遊假期帶大家盡情享受東京、橫濱、鐮倉、箱根、奈良、大版、京都、北海道札幌，函館等著名景點，15天帶大家玩個夠。出團日期8月1日，10月12日，一價全含3760元，包全程4星級酒店，加上一日3餐，加上所有景點門票，加司機導遊費。

9月3日 、10月1日 的土耳其團，12天10晚1399元，帶大家前往伊斯坦布爾，安卡拉，卡帕多奇亞，孔亞，安塔利亞，棉花堡，希林斯。獨家贈送洞穴酒店1晚，50元博斯布魯斯海峽，全程當地中文導遊，包景點門票，三餐，五星級酒店。

美遊假期再度推出迪拜遊輪，484元起船票含稅，船票含船上全程住宿，船上三餐，船上娛樂等。 9天8晚或11天10晚遊輪之旅，暢遊中東三國五城，乘坐18萬噸華彩號 MSC Virtuosa（見圖），2021年全新下水。出團日期12月15日及 明年2月9日。航線迪拜、多哈、巴林、阿布扎比、薩巴尼亞島、再回到迪拜，專業華語導遊。團前接機，酒店加住，迪拜市區遊，遊輪岸上5日遊，船後送機及船後2日私人訂製陸地遊；團前特別安排一晚5星酒店住宿，團後還可以選迪拜網紅沙漠特色酒店或7星帆船酒店，這些費用可洽詢。

下船後可特別延長2天迪拜陸地遊，個性化設計，7星級帆船酒店（Burj Al Arab）&巴布阿爾沙姆沙漠度假酒店（Bab Al Sham）或常規五星級酒店，多種體驗，各有精彩，一趟行程，全部體驗。

美遊假期表示，行程全是免簽國家，拿著護照就能出發，船好，華彩號屬於傳奇PLUS級，超級大船，總噸位181,541噸。 12月及2月是迪拜天氣最好的季節。

洽詢電話929-626-9066，或678-888-1666，或626-567-0966，公司地址在11100 Valley Blvd, El Monte,CA ，亦可上網 www.cotravel.travel查詢。

土耳其 日本 航線

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