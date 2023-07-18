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WAVE美亦恒整形外科 推出最新黑科技減肥筆Mounjaro

【洛杉磯訊】

洛杉磯訊】WAVE美亦恒整形外科院長Dr. Peter Lee表示，很多人認為，想要減肥、減重、製造熱量差的話，就要減少攝入量，同時增加消耗量。簡單說；就是少吃多動。

在疫情後改變了很多人的生活及工作上的習慣，足不出戶加上運動量減少，肥胖的狀況也就逐漸增多。Dr. Peter Lee指出，曾被華爾街日報評為「金鋼級」的減肥筆Mounjaro，正在被大多數人使用。它是通過藥物控制降低胰島素分泌，間接毫不費力的抑制食慾，即使吃得少也不會覺得餓。標準的體重、勻稱的身材，可以在生活中找回自信，更是走向健康的第一步。

Dr. Peter Lee表示，使用減肥筆Mounjaro，能有效抑制食慾，吃一點東西就感覺飽了，因為它在腸胃道區域起作用，食物在腸道內消化變慢飽腹感延長，所以你長時間都不會感覺到餓，因此，它能有效的在減肥中，持續性的讓體重下降，達到減輕體重的目標，比市面上同類藥物效果好。

WAVE美亦恒整形外科在橙縣Costa Mesa設整形醫院（見圖），有獨立的血液測試實驗室，能快速直接獲得血檢結果，30分鐘到一個小時內能出血檢結果，醫生能及時的拿到血檢結果，從而快速準確的評估患者的健康史。

Dr. Peter Lee指出，在手術前知道病人的健康史很重要，尤其是病人的CBC(Complete Blood Count)和CMP(Comprehensive Metabolic Panel )指標，CBC是血常規指標，CMP是綜合新陳代謝指標。在得到病人的CBC血檢正常；以及CMP綜合新陳代謝指標都正常，確保手術前的健康狀況達標，這樣病人就能更安全放心的進行手術了。

WAVE美亦恒整形外科分別於洛杉磯、亞凱迪亞、羅蘭岡、橙縣及舊金山設有診所，華語專線213-805-8788。或上網www.waveps.com查詢，及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。

洛杉磯 橙縣 亞凱迪亞

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