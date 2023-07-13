美國華爾街區塊鏈公司 隆重舉辦新零售社交電商開業儀式

剪綵儀式

美國華爾街 區塊鏈公司於7月11日在洛杉磯喜來登酒店舉行新聞發布會，宣布新零售跨境社交電商 線上開業，並提供特大優惠。PGID上市公司總顧問、華爾街區塊鏈公司及華爾街幣區塊鏈公司總顧問、加納王（King Dr. Clyde Rivers），柔似密市副市長Margaret Clark、聖蓋博市市議員丁言愉以及南加州 各界人士和來自全美各州經銷商代表100多人與會。

美國華爾街區塊鏈公司在洛杉磯隆重舉辦新零售跨境社交電商開業儀式

華爾街區塊鏈公司執行總裁Gloria Kelley介紹說，公司由華爾街新時代精英團隊組成，公司專業的生物科技領域人才專注於研發和生產能夠提高人類健康長壽、具有抗衰老潛能的分子。這些分子不僅可以延長壽命，還可以維護健康。公司在研發生物科技領域具有世界領先地位。同時，公司對嬰幼兒產品的合作研發取得了實際成就，為世界上的嬰幼兒的健康成長做出了貢獻。

董事會主席醫學博士Merle Yaneza、執行總裁Gloria Kelley、楊鶯教授、美國互惠財富總監James

華爾街區塊鏈公司董事會主席、醫學 博士、牧師Merle Yaneza表示，公司資深的專業銷售培訓人才和老師利用網絡，對銷售人員進行專業培訓後可進行市場銷售，並創業就業 。

柔似密市副市長Margaret Clark頒發賀狀

華爾街區塊鏈公司總裁Doug Luo表示，華爾街區塊鏈創業平台的商業模式是通過網絡電商而銷售保健品及嬰幼兒產品。根據加盟電商的銷售業績，分享公司發展收益，誠邀普通人在本公司的創業平台一起創業、一起打拼、一起分享成長財富。公司網站具備零售和批發的產品銷售模式，公司力爭把先進產品、先進理念推廣到全世界，爭取在3年內在納斯達克上市，進入世界500強企業。

左起：PGID总裁Helen、聖蓋博前市長丁言喻、加納王（King Dr. Clyde Rivers）、白宫前奥巴马政府亚太裔顾问Rozita等

擁抱華爾街電商就擁有健康長壽、華爾街讓您領航全球、擁有共享上市的財富盛宴，這是華爾街新零售跨境社交電商線上開業提出的目標。公司還宣布，3個月特別大放送的優惠活動也在當日啟航優惠，可上網www.wsbtusa.com查詢。

加納王Dr. Clyde Rivers，聖蓋博前市長丁言愉致詞

Dr. Clyde Rivers表示，很高興能成為公司的一員回饋世界。作為聯合國人道主義的大使，世界穩定的代言人，在這世界上有幾十億人，需要人道幫助。該公司的誕生，目標是回饋世界，該組織和公司只考慮關於人類的事情，當你與這家公司合作時，希望影響世界，讓世界將變得更加美好。

部分產品

華爾街公司紐約辦事處總裁楊鶯教授、舊金山總監Helen、華爾街幣公司菲律賓片區總裁Lina、美國互惠財富執行總監James、美國互惠財富華爾街區塊鏈中國地區執行總監Lin Li、華爾街區塊鏈公司北美洲總監Susan和北美洲總裁江華等先後致辭，祝賀美國華爾街區塊鏈公司新零售跨境社交電商線上開業。