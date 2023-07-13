我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加州發現沒有眼晴 但有486條腿的新物種

眾院通過國防授權法案 有助強化台灣嚇阻力

涵靜書院靜坐研習中心7月29日起免費靜心靜坐課程

洛杉磯訊

涵靜書院靜坐研習中心於6月免費傳授靜心靜坐課程受到相當好評，應廣大民眾要求在7月再度開班，將於7月29日起連續4個週六。教導如何在繁忙工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

報名連結：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuEmkBUEBJmBDXM1x9lW8A4El3bFv4AoCZR0RCoUH63IPJeA/viewform

涵靜書院表示，現代忙碌的社會，人們為了生活和工作身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？最後導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累？據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至瀕臨用完的程度，身、心、精神能量不能保持正面平衡，導致很多慢性病發生，如焦慮失眠、腸胃功能不適、過敏、 免疫功能失調、無名背痛等等…很多難治之病。

許多人都知道靜坐有益養生，但不知如何入手，又怕走火入魔，涵靜書院表示，「靜坐」是中國五千年來老祖宗留下的寶貴遺產。也是涵靜老人呈獻給世人簡易、方便、安全、直接的養生法門，不受時間、空間的限制，沒有任何副作用，也沒有宗教門派的障礙。「靜心靜坐」主要透過身體能量系統，從宇宙中吸取能量（天地正氣），以「廿字真言」為媒介，接引天地能量（天地正氣），運用先天之氣，並透過人體後天之氣之轉換，可以直接吸取宇宙能量，藉由經絡、氣輪、氣場之身體能量系統運化，活化全身經絡、細胞，進而提高人體能量的層次。靜坐是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、啟發智慧、開啟健康的泉源，並可達到身、心、靈真正的和諧與健康。

涵靜書院靜免費靜心靜坐課程時間：7月29日、8月5日、12日、19日四個週六，個別班可預約安排。涵靜書院靜坐研習中心地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770報名電話：626-571-5983，網址：www.louc.org

更多詳情：

https://sites.google.com/louc.org/www/%E6%B6%B5%E9%9D%9C%E6%9B%B8%E9%99%A2%E9%9D%9C%E5%9D%90%E7%A0%94%E7%BF%92%E4%B8%AD%E5%BF%83

注意事項：

1. 參加靜坐時，請穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。

2. 活動當日中餐，請於13:30前完成，八分飽即可。

3. 前後課程的設計相關性十分緊密，請準時上線參加，並全程參與不缺課，以達最大效果。

4. 最重要的一件事，請帶一顆輕鬆愉快心，定能有意想不到的收穫。

失眠 過敏

上一則

本周六財運：勁球頭獎8.75億 兆彩頭獎5.6億

下一則

假討香菸真劫財 洛城搶匪十分鐘作兩案

熱門新聞

來自台灣的鄭姓夫婦，因鄭太太車禍身亡，使鄭先生和兒子威廉的生活陷入困境。（電視新聞截圖）

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

2023-07-13 23:07
麥當勞。(美聯社)

7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

2023-07-12 02:12
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
隨著台積電進駐鳳凰城後，越來越多的員工選擇在當地醫院生育孩子。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱台積太太拚生娃 月誕20美寶 組百人孕媽群

2023-07-12 18:46
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
洛杉磯華埠國泰老人公寓，住戶約一半為華裔。（記者王若然／攝影）

洛市國泰公寓易主 9700萬天價售出 多數租戶渾然不知

2023-07-08 21:10

超人氣

更多 >
台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民

台灣夫妻來美追夢 一場車禍全毀 妻身亡、他與3歲兒淪遊民
纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天

纜車活春宮 情侶「空中激戰」3分鐘全都錄 完事還淡定聊天
染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了
紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明
「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人

「想減肥」丟了小命？貓王獨生愛女死因報告驚人