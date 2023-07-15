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國泰銀行 舉行中國留學生獎學金頒獎典禮

【洛杉磯訊】
國泰銀行2023年度獎學金頒獎典禮合影。
國泰銀行2023年度獎學金頒獎典禮合影。

國泰銀行向六位優秀的中國留學生頒發每人6000元的獎學金。日前在中華人民共和國駐洛杉磯總領事館，舉行2023年獎學金頒獎典禮。

獲獎學生名單如下：陳泓，UCLA公共政策研究生二年級。沈佳媛，CSULA 戲劇影視學，編劇方向研究生三年級。吳思宇，USC分析學研究生一年級。張聽雨，USC 應用和計算數學及數據科學本科生四年級。趙文瑾，東洛杉磯學院心理學和社會學本科生二年級。趙璟銘，USC音樂表演—雙簧管研究生一年級。

中國駐洛杉磯總領事郭少春、副總領事施遠強、參贊王凌等出席本次典禮，並在儀式中頒獎、致賀詞，同時感謝國泰銀行長期以來對中國留學生的關懷和支持。

國泰銀行執行副總裁兼總裁辦公室高級顧問彭友倫、及執行副總裁兼商業及國際銀行部總監羅明訓，出席了頒獎典禮並代表致辭。彭友倫講述獎學金成立宗旨及該行長久積極踐行的企業社會責任，並希望該獎學金可以激勵學生們秉持初心，追尋理想。羅明訓向學生們分享異國求學經歷，並鼓勵大家在面對困難時，將挑戰化為成長和轉機；在各自的領域裡，始終保持好奇心和求知欲。

專家評審組代表姜鎮英教授，向與會來賓闡述了評審標準和評選過程，並對獲獎學生寄予祝福和鼓勵。今年國泰銀行邀請到具有多元教學及專業評選資歷的教授們組成專家評審組，包括巴斯度社區大學姜鎮英教授，USA陳在俊教授，聖地牙哥州立大學徐小峰教授。

國泰銀行獎學金致力於資助來美留學的傑出中國學生，自2015年成立以來獲中華人民共和國駐洛杉磯總領館鼎力支持。該獎學金於每年一月開始申請，並邀請南加州的大學教授組成專家評審組，進行第一輪評選，以學術成果、品德表現、社區服務及經濟背景作為審核基準。第二輪評審由國泰銀行高管組成進行面試，選出獲獎人。截至2023年，已向54位優秀留學生頒發獎學金，總金額達32萬4千元。更多資訊與歷年獲獎者名單，可至國泰銀行網站查看：https://www.cathaybank.com/zh-hans/about-us/cathay-bank-scholarship。

國泰銀行成立於1962年，在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。

中國留學生 洛杉磯 華人

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