H Mart開通Spotify音樂帳號 收聽門市播放曲目

美國最大亞洲連鎖超市之一的H Mart，宣佈在Spotify 上開通官方音樂帳戶，與顧客分享門市的音樂播放列表，打造與眾不同的音樂體驗，顧客可以下載Spotify行動app之後，隨時隨地通過 app收聽H Mart門市的播放歌曲。

H Mart表示，K-pop韓國流行音樂是H Mart不可或缺的元素，一直以來H Mart與韓國流行音樂緊密配合，成為不少歌手展現音樂作品的平臺，通過與Spotify平臺合作，將為顧客塑造全新音樂探索方式。顧客可以登錄Spotify手機應用程序，找到H Mart門市的音樂播放清單。H Mart定期會整理出最熱門的韓國流行歌曲，並提供給Spotify用戶以及H Mart顧客收聽，藉此打造非一般的音樂體驗。

H Mart透過合作串聯線上與線下服務，以聆聽音樂和購物相結合的方式， 讓顧客隨時隨地獲得感官享受，無論在哪裡，都可以聽到你喜歡的H Mart門店音樂。

H Mart的Spotify官方賬號鏈接是https://open.spotify.com/user/31jwwdck3grzkx23ae4mack3aply ，也可以透過Spotify的行動app來掃描海報上的Spotify碼（見圖）直接訂閱。