NAPCA提供年長者 白卡資格檢查重要資訊

非營利組織國家亞太老齡化中心 ( NAPCA ) 的年長者協助中心，近日接獲許多關於 Medicaid Redetermination ( 白卡 資格檢查 ) 的電話諮詢，特提供下列訊息。

1. Medicaid Redetermination是什麼意思？在疫情之前，各州必須為持有 Medicaid 者至少每年續保一次，並取消不再符合 Medicaid 資格人士的保險 。在疫情期間，國會要求各州暫停這一舉措，以確保美國人不會失去獲得重症醫療服務的機會，即使部分人士已經不符合 Medicaid 資格。

現在，公共衛生緊急情況已經結束，聯邦法律要求各州重新啟動定期的Medicaid 資格檢查。這意味著在接下來的12個月裡，每個通過 Medicaid 獲得醫療服務者，都將經歷此資格檢查以獲得續保。

2. 對已擁有 Medicaid 者，需要為白卡資格檢查 做些什麼？首先，向所屬州的 Medicaid 機構更新聯繫資訊。而當收到 Medicaid 續保表格時，要完成並交還至相關機構以進行續保。如果不再符合 Medicaid 資格，考慮是否可通過雇主、平價醫療法案健康保險市場或 Medicare (紅藍卡) 獲得保險。

3. 如果在資格檢查中失去了 Medicaid (白卡)，該怎麼辦？如果不再符合 Medicaid 資格，可以過渡到另一種形式的健康保險，例如平價醫療法案健康保險市場、雇主贊助的保險或 Medicare 。也可以重新申請 Medicaid以確定是否仍然符合資格。

4. 如果目前已在加州註冊了Medicaid (白卡) ，最近又找到一份兼職工作，擔心在資格檢查後會失去 Medicaid。加州註冊Medicaid的標準是什麼？

Medicaid 是一項由州政府營運的計畫，每州都有各自的標準。在加州的標準 (一)單身並且月入低於$1,677 ；或(二)已婚且家庭收入低於每月$2,268。

若年滿65歲，資產限額為$130, 000 (單身個人限額) 或$195, 000 (已婚伴侶總限額)。可聯繫當地 Medicaid 辦公室獲取更多資訊。

國家亞太老齡化中心的年長者協助中心電話留言 (普通話) 1-800-683-7427，(粵語) 1-800-582-4218，(英語) 1-800-336-2722，電子郵件: [email protected].org。