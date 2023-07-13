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HomeCo Inc美家櫥櫃 大量高端實木櫥櫃現貨供應

HomeCo Inc美家櫥櫃，最近有大量貨櫃到貨進倉，新進的大量高端流行實木櫥櫃，浴室櫃，石臺面等，產品種類多，款式顔色尺寸均齊全，貨源充足，工廠直營，可至展示廳參觀選購，所有展示產品，現貨供應，質量保證，絕對有競爭力的價格，不怕貨比多家，是建商及居家裝修的首選。優質的服務，一站式採購，讓客戶節省時間及金錢。

想要打造溫馨舒適的家園，HomeCo Inc美家櫥櫃絕對讓客戶滿意，不但產品齊全，貨源充足，專業的設計團隊，免費上門測量設計，量身定制、評估，安裝一條龍服務。提升奢華感十足的石臺面，展示廳內的實木櫥櫃也是顔色齊全，目前流行的永恆經典白色，高貴典雅的仿古白，高級灰色及淺灰色等，歐美流行經典款式。全新啞光黑色shaker（Matte Black Shaker）美式櫃已到貨。

可至臨近展示廳參觀，Alhambra ，電話626-943-0568，616 S Marengo Ave, Alhambra, CA, 91803。

Pico Rivera 電話562-949-1970，地址7271 Paramount Blvd, Pico Rivera, CA, 90660.

Irwindale經銷店電話 626-343-5856，地址16252 Arrow Hwy, Irwindale, CA, 91706。營業時間週一至週六，上午7點至5點。網址www.homecoonline.com







暑期大熱賣！日本 名琴$1,999 起，施坦威$9,999起

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