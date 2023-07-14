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韓國健康功能鞋品牌ShoeallS 進軍美國市場

洛杉磯訊
ShoeallS USA洛杉磯實體店。(業者提供)
ShoeallS USA洛杉磯實體店。(業者提供)

韓國知名健康功能鞋品牌ShoeallS已進軍美國市場，於今年六月成立ShoeallS USA。

ShoeallS USA是韓國Shoeolz的美國總部，Shoeolz在韓國已擁有約130家特許經營店，現正全國範圍內招募特許經營店。這為韓裔美國人提供了以小資本獲得穩定收入的機會。

Shoeolz的核心產品是在鞋子中安裝的'Medicio'振動晶片。該晶片每秒振動約30次，即使在行走或靜止狀態下也能產生振動能量，包括SMR波和beta波。

該公司表示，振動能量有助於血液循環，活化毛細血管，促進細胞生成。此外，鞋底採用天然橡膠設計，具有優異的防滑效果。中底也使用具有良好彈性的天然橡膠，具有出色的減震、減重和回復力，以分散和吸收重力的功能。鞋墊採用Invenchio冷卻系統，可有效循環空氣，而能量緩衝墊則能有效減輕震動。

該公司說，根據研究顯示，通過紅外線測量身體溫度的結果顯示，在行走前，身體溫度集中在頸部、軀幹、肘部頂端、和大腿區域等身體部位。穿著普通鞋行走後，這些區域的溫度上升至上肢的肘部下方和下肢的膝蓋下方。而穿著振動鞋行走後，溫度增加的分佈更遠端，手掌和指尖的溫度上升，下肢的腳底和腳趾也有明顯的溫度上升，這是由於血液流向這些區域增加所致。特別是，整個腳底和腳趾的前方部位的溫度上升顯著。

另外，研究還顯示，穿著振動鞋行走時，毛細血管的數量和速率也有所增加，進一步證明了振動運動對於增加毛細血管血流量的有效性。

這些結果間接預示著振動刺激，對於神經性疾病和中風等的末梢神經病變，可能有積極的作用，通過增加血流量改善相關症狀。

想了解更多關於ShoeallS USA的資訊，歡迎到位於洛杉磯市中心的實體店鋪體驗，營業時間週一至週六上午10時30分至下午6時30分。地址：3500 W. 6th St. #233 Los Angeles (City Center, H Mart大樓)，電話：213-908-6497。

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