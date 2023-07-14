創業師資證照 搶占漢語商機

首都教育學院中文師資班，網路教學，攻克時差限制；學員可在學習時間內靈活分配上課與生活。理論說明淺顯易懂，造字原則不枯燥，上課不無聊，發音教學生活化。 8月新班課程開始招生中。

根據美國現代語言協會（Modern Language Association）的數據，從2006年到2016年的十年間，美國中學和大學學生學習中文的人數增長了近一倍。這顯示出中文學習在美國教育系統中的普及程度。大學先修課程（Advanced Placement, AP）中文考試的參加人數也在增長。根據美國學院委員會（College Board）的數據，2019年參加AP中文考試的學生人數比10年前增加了近四倍。

首都教育學院表示，越來越多的人認識到學習中文對個人發展、職業機會和跨文化交流的重要性。在幼兒教育方面，研究證明孩子在美國同時接受中文和英文雙語教育，不只是單純幫助孩子語言發展，更增加孩子在認知方面的成長優勢。可以鍛煉思維方式、記憶力和邏輯推理能力。掌握中文可以為孩子打開更廣闊的學術和職業機會。

蒙特梭利幼教師資證照課程，可抵美國約一半的幼教碩士學分，優秀的學生實習有機會帶薪與申請OPT和美國工作簽證 ，當地20多年經驗的園長授課，老師定期回訪，上課豐富有趣，輔助雙語教材，提高通過率，是經濟實用的留學與實習經歷。

首都教育學院表示，該校得到美國教育局 的認可，由美國蒙特梭利協會( AMS)和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權， 有資質為國際留學生髮I20， 協助申請F M簽證。詳情可微信 ： pennyyang63 ，或電626-593-6988。 email：[email protected]。