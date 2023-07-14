為企業主/房地產投資人節省去年度稅金 講座

宏富理財兩埸為年收入逾百萬、資產淨值超過1300萬的企業主和房地產投資 者的講座，訂7月20日、21日舉行。錯過了，明年再見。

很多企業主並不瞭解如何拿到研發扣稅額，甚至於覺得自己的企業性質和研發無直接関聯，就認定不可能爭取到研發抵稅額。事實並非如此，透過專業公司的諮商協助，可能獲得這項福利。

第一埸英文講座，將重點放在兩項罕被利用的稅項優惠。房地產投資者可透過 Cost Segregation（加速折舊），獲利豐盈企業主可透過Research & Development credits(研發抵稅額），爭取更多的所得扣減額來減輕當年或以前年度的所得稅稅負。尤其是如果歷年來，甚至是2022年，你的公司或房產投資獲利豐厚，支付大額稅金。在川普2017頒行 2018生效的法案，併同之前的舊法，以根據房地產啟用的年份，決定加速可以利用到的折舊費用，進一步替你省下的稅金，成為你的投資注金，再創造更多的財富。再者，如何在全盤規劃，在策略上達到最高效益，也是講座引申的規劃重點。

如果你正值退休 年齡，認真考慮出售房地產或企業，將介紹一個值得考慮，由主流律師事務所和國稅局立案，已有近30年有版權的高級分期付款信託，由你和自己設立的此信託進行分期付款買賣，根據企業或自身的需求，分期領取售金來減少、或可以進階用另一個更高階信託來免除近半的高額增值稅。其細節複雜並先進，必需由專業團隊共同合作以達整體效益。

第二埸，主講人特許財務規劃師周美懿進階分析，企業主窮畢生之力，捍護財富價值和傳承時，所面臨的諸多挑戰和其潛在解套方案。未曾想過，家族或合夥企業，在子女繼承，出售企業給合夥人或第三方時，必定產生的稅務問題和實務挑戰。無非在現時面對它，並透過架構和協調協議，主動出擊。

宏富理財隸屬於美國上市證券公司Ameriprise，宏富財產兩位財務規劃師各執業超過三十年，累積的經驗不但可以瞭解客戶所關心的稅務問題，和未來的日子中將會面臨的挑戰；還會從這些難題中，將客戶未來十年至三十年後的目標，來決定今天需要做的計劃及方案。

講座時間：第一場（中英文）7月20日下午3點30分至5點15分。第二場 （中英文）21日下午3點30分至5點15分。報名需於7月19日中午12點以前[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者，講座無需付費；但不招待投資金融保險專業人員。