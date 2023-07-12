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松立假期 歐洲/非洲/中東團 7月報名享優惠

洛杉磯訊

松立假期成立於1997年，創辦人Jenny張在旅遊界有近30年的旅遊經驗，專長於設計籌畫個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。凡於7月31日前報名參加歐洲、非洲、中東團，每人可享折扣$200優惠。

Jenny張表示， 歷經這幾年的疫情，大家終於可以走出國門透透氣了。該公司專精美國旅遊、台灣旅遊、東亞旅遊、東南亞旅遊、歐洲旅遊、海上遊輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。

Jenny在旅遊界享有聲名，她對於精心策畫的旅遊行程，自我的要求嚴格，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華；吃的方面也不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配。 她一再強調，在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。同理心，所以當她在設計行程時首將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。

近期推出的歐洲精選行程有：夢幻冰島8天遊，西班牙、葡萄牙9天南歐巡禮，西班牙、葡萄牙、摩洛哥15天遊，義大利9天，埃及10天，土耳其12天，埃及加杜拜14天，摩洛哥10天，杜拜奢華8天遊，杜拜、馬爾地夫高級奢華遊11天等精彩行程。所到之處都能玩的深入，留下美好的旅遊回憶。

該公司推薦美國七大國家公園12天，日本、韓國10天逍遙遊；絕美台灣環保8天遊；馬來西亞、新加坡、泰國12天遊；以及泰國、曼谷、芭達雅六天，越南豪華之旅8天，秘魯印加帝國8天，出發日期可上松立網站sonictour.com查詢，並可深入瞭解行程特色。

此外，尚有日本精選團：北海道、日本四國、日本經典七天；北陸賞楓、賞櫻團；以及陸續推出突尼西亞、肯亞等精彩行程。提供專業的安排及服務，讓你在旅途中享受美景美食外，輕鬆自在的體驗不同的景色。

地址：9662 Las Tunas Dr., Temple City。電話：323-266-8988。

日本 泰國 義大利

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