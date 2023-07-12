第30屆環太平洋管理國際會議 圓滿舉行

由美國華裔管理教育 工作者協會（ACME）和加州 州立大學東灣分校，共同主辦的第30屆環太平洋管理國際會議，於日前在舊金山Hayward圓滿舉行。

該會議共收到了20篇論文和摘要，其中八篇論文入選進行演講，主題包括經濟、金融、市場行銷、管理、資訊技術和文化方面的重要問題。 加州州立大學東灣分校商業與經濟學院教授 Jiming Wu博士、擔任會議議程委員會主席，加州州立大學弗雷斯諾分校克雷格商學院教授夏海瑞博士、和洛杉磯 西來大學工商管理系教授陳岳雲博士擔任會議議程委員會聯合主席。

閉幕式上，洛杉磯西來大學校長謝明華 ( Minh-Hoa Ta ) 博士，應邀發表「美國高等教育：過去、現在和未來」的主題演講。謝校長分享了她對美國高等教育的豐富經驗和觀察，以及如何應對許多學院及大學面臨的挑戰和問題。

獲得最佳論文獎的四篇論文包括有：(一) 任康玉的「中國人民銀行貨幣政策研究：危機期間和危機後的選擇」，(二) 喬尼卡和陳岳雲的「生產率、經濟結構和勞動率：中國經濟的增值分析」，(三) N.W Ntuli和 Ankit Katrodia 的「技術接受模型在非洲語言廣播電臺使用中的適用性：對南非Y世代消費者的研究」，(四) 田潔、張信東、呂豔娜的「併購網路技術多樣性能否提高企業投資效率？」

西華盛頓大學商業與經濟學院教授 Wing Fok 博士以ACME主席身份主持理事會會議，並選出夏海瑞博士為下一任會長。ACME為一學術協會，成立於1991年，其年度會議旨在為成員提供一個交流資訊的論壇，並促進與環太平洋地區的學術和非學術組織的合作。