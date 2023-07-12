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第30屆環太平洋管理國際會議 圓滿舉行

舊金山訊

由美國華裔管理教育工作者協會（ACME）和加州州立大學東灣分校，共同主辦的第30屆環太平洋管理國際會議，於日前在舊金山Hayward圓滿舉行。

該會議共收到了20篇論文和摘要，其中八篇論文入選進行演講，主題包括經濟、金融、市場行銷、管理、資訊技術和文化方面的重要問題。 加州州立大學東灣分校商業與經濟學院教授 Jiming Wu博士、擔任會議議程委員會主席，加州州立大學弗雷斯諾分校克雷格商學院教授夏海瑞博士、和洛杉磯西來大學工商管理系教授陳岳雲博士擔任會議議程委員會聯合主席。

閉幕式上，洛杉磯西來大學校長謝明華 ( Minh-Hoa Ta ) 博士，應邀發表「美國高等教育：過去、現在和未來」的主題演講。謝校長分享了她對美國高等教育的豐富經驗和觀察，以及如何應對許多學院及大學面臨的挑戰和問題。

獲得最佳論文獎的四篇論文包括有：(一) 任康玉的「中國人民銀行貨幣政策研究：危機期間和危機後的選擇」，(二) 喬尼卡和陳岳雲的「生產率、經濟結構和勞動率：中國經濟的增值分析」，(三) N.W Ntuli和 Ankit Katrodia 的「技術接受模型在非洲語言廣播電臺使用中的適用性：對南非Y世代消費者的研究」，(四) 田潔、張信東、呂豔娜的「併購網路技術多樣性能否提高企業投資效率？」

西華盛頓大學商業與經濟學院教授 Wing Fok 博士以ACME主席身份主持理事會會議，並選出夏海瑞博士為下一任會長。ACME為一學術協會，成立於1991年，其年度會議旨在為成員提供一個交流資訊的論壇，並促進與環太平洋地區的學術和非學術組織的合作。

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