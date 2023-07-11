美國創享家集團年度盛典將與7月15至16日 在洛杉磯盛大舉辦

創享家集團CEO Tiffany Xu女士

7月15日至16日，美國創享家集團將在洛杉磯奢華超四星級酒店Sheraton舉辦為期兩天的“為你寫詩”年度盛典。這場規模盛大盛會將匯聚政界、金融保險 、地產、投資、健康、教育 等領域的頂級專業人士，共同探討專業知識、行業動態，並分享寶貴的成功經驗，參加人數將達到創規模的近千人。

本次年會，美國創享家集團有幸邀請到十幾位政界長期為社區無私奉獻的資深民選領袖參加盛典，並將為Tiffany總裁頒發賀狀。包括美國國會議員趙美心、加州 財務長馬世云、加州州參議員Bob Archuleta、加州眾議員Mike Fong、阿凱迪亞市長Paul Cheng、核桃市市長Allen Wu、鑽石吧市長Andrew Chou、西柯汶納市市長Tony Wu、Cypress市長/參議員助理Kyle s Miller、聖蓋博市副市長John Wu、聖蓋博市議員Tony Ding、阿凱迪亞市議員Eileen Wang等等。其中，美國國會議員趙美心、加州財務長馬世云還專門發來賀信，祝賀並感謝創享家集團為美國社區作出的突出貢獻。

除了民選官員，多家世界500強金融保險公司高層也將盡數出席，包括National Life Group、F & G Annuties Life、Pacific Life、Symetra Life Insurance、Corebridge Financial、Lincoln Financial Group等多家全球頂級金融集團的高層代表將親自參加盛會並發表演講。

美國創享家集團年度盛典還得到眾多合作夥伴的讚助和支持，其中CalerieHealth作為Title Sponsor大力支持年會，還有長榮航空、The Churchill Center、HERA Aesthetic Medicine、SunPower太陽能等眾多合作夥伴也將鼎力相助。

美國創享家集團還專門邀請稅務、商業等頂尖專業協會的資深專家學者一起共襄盛舉，包括橙縣華人 商會基金會新任會長中美會計師協會理事長Mary Lin會長；橙縣華人商會會長Ann Hu、中美會計師協會會長桑菁會計師；橙縣華人商會基金會前會長、中美會計師協會前會長童志敏律師；橙縣華人商會基金會前會長Jacob Wu；中美會計師協會創始會長李豪會計師等先鋒領導者隆重出席盛會。

美國國會議員趙美心賀狀

美國創享家集團還有幸邀請到北美會計師協會理事長、前會長李崇正會計師、前會長葉俊麟會計師、前會長古志明會計師、前會長郭凱琪會計師、前會長梁俊鎧會計師等頂尖、資深專業人士將參加盛會。

另外，還有亞美老人中心會長Jefferey Wu、南加州華人社團聯合會主席/原田實業總裁陳慧碧、美國工商聯合總會會長/新世紀地產集團董事長張勇、美國大西北總商會會長江風年女士、淘租公創始人總裁/美國川渝總商會執行會長王瑤女士、南加大教育博士/美國川渝總商會秘書長劉秋卉女士、淘租公業務總經理/美國川渝總商會青委會執行會長Kim等各行業翹楚將受邀蒞臨美國創享家集團年度盛典活動。

加州財長馬世云賀狀

美國創享家集團對所有即將參會的嘉賓和夥伴表示衷心的感謝。如此眾多的資深民選領袖、世界500強金融集團、各行業頂尖專業人士的隆重出席，代表了主流民意，體現了全社會對美國創享家集團的支持和重視，是對創享家集團的高度肯定和鼓勵，也必將激勵所有創享家集團同仁，在Tiffany總裁的帶領下，用自己的專業知識為社區民眾提供更專業、更優質的產品和服務。

美國創享家集團是一家以金融理財專業為基礎，提供高端服務型產品，創新型團隊商業模式，以及高科技系統的新時代商業服務集團。集團旨在為合作夥伴提供卓越產品及優質培訓，在滿足客戶需求的同時，協助不同背景的精英人士成為金融企業家，提升金融洞察力以更好幫助客戶實現其金融目標，協助孵化和培育新一代金融企業家，實現自我價值的突破。創享家平台主要業務包括保險，年金，高端資產配置，退休及遺產規劃，稅務信託服務，教育，移民，貸款，地產等，借助智能係統的自動運算和公開公正的清晰制度，以分享經濟去中心化理念為基礎，系統化專業培訓為輔助，幫助精英人士建立自己的商業帝國。

加州財長馬世云賀狀

除了年會上重量級專業演講，創享家集團還將為本次年會準備豐富的文化和娛樂活動。集團專門邀請到了NBA傳奇球星Byron Scott，他將用激情演講與到場的觀眾獨家分享他的成功經歷。另外還邀請到了華語樂壇天王巨星歌手吳克群，他將在晚會上為所有嘉賓獻唱“為你寫詩”“將軍令”等經典熱門歌曲。除了明星加持，公司還請到眾多精彩的好萊塢節目表演，為現場觀眾帶來無盡的驚喜和歡樂。悠揚歡快的音樂將響徹整個現場，抽獎環節將帶來獲得精美大獎的機會，頂級晚宴餐食讓所有嘉賓的味蕾得到滿足。創享家集團將用精心組織的年度盛典來感謝全球數千名經紀人一直以來的鼎力支持。

與此同時，美國創享家集團本次年會還將表彰在2022年取得卓越成就和貢獻的專業經紀人和團隊，為近200位優秀經紀人進行頒獎和表彰，感謝他們在過去一年中在金融理財領域對客戶和團隊作出的突出貢獻。這是對獲獎者不懈努力的認可和鼓勵，也將進一步激發大家的積極性，推動行業發展。

創享家集團是為創業夥伴提供的優質平台，“we care，we share”是創享家們一致的理念。此次年會也是為所有創業夥伴提供的商機分享會，幫助大家互相交流學習，以家族辦公室業務為基礎，在美國金融理財行業有所建樹、共同發展。

歡迎對美國金融理財行業感興趣的伙伴們參加此次年會，感受行業脈動，深化合作關係，拓展人脈資源，激發無限可能。如果您希望能獲得更大成就也非常歡迎加入我們。成就自己另一番事業。

正如創享家集團CEO Tiffany Xu女士經常說的那句美國總統林肯的名言——“成功並不在於你擁有什麼，而在於你是誰”。期待這個夏天、這個7月、這場盛會，會為所有人帶來新的思考和突破，共同創造更加美好的未來。