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美思網絡安防科技 提供手機和互聯網全方位監控

洛杉磯訊
智能高清攝像頭監控系統。(業者提供)
智能高清攝像頭監控系統。(業者提供)

美思網絡安防科技公司(Amaze Technology Inc.)提供專業的智能高清攝像頭監控系統、商業及家庭WIFI信號增強及無縫漫遊、光纖網絡組建、維修、光纖光纜溶接、酒店電視電話系統、弱電工程設計施工等服務。

該監控系統公司表示，作為安防監控及電腦網絡專家，能阻嚇犯罪份子的攝像頭，才是真正有用的攝像頭。為了你和家人的人身及財產安全，安裝先進而主動阻嚇式安防監控系統，是家居或公司必需要的設備。

該監控系統公司使用2K和400萬像素高清網絡攝像頭，人臉檢測警鈴報警，夜間報警可加上燈光效果，第一時間阻嚇圖謀不軌者的闖入。雙向語音對講，可即時語音警告非法入侵者，鏡頭可雙向旋轉，360度全方位監控。通過手機App和互聯網，無論身處何地，隨時查看當前實況或之前的錄像。

專業智能高清攝像頭監控系統(見圖)，商業及家庭WIFI信號增強及全屋覆蓋等，上門安裝，質保兩年，終身技術支援，服務範圍包含住宅、店鋪、倉庫、工廠，辦公室等。

該公司表示，他們有著多年豐富的經驗，可以為民眾提供不同要求、不同價位的多種安全防護方案。從最簡單的一個攝像頭，到集成化的幾十個攝像頭的全系列監控系統，他們都會認真勘察、認真設計、認真安裝、認真服務，盡可能地節省客人的時間與金錢。

有關安裝智能高清攝像頭監控系統的問題，可去電909-997-0840 David查詢詳情。

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