牙齒矯正改變命運？王牙科解疑

牙齒矯正能改變人的一生？王牙科牙科王綜合醫院已有三十餘年歷史，院長王克正醫師了解病患省錢怕痛，提供口腔整體醫療，以病患的長期保健的全面考量為先。他說：牙齒長的不整齊更容易滋長細菌造成連鎖健康反應，不容輕忽。

王院長表示，牙齒長的不整齊，可能造成上下顎對不準，造成上下顎肌肉 的負擔，甚至頸部肩部的肌肉負擔，容易疲勞痠痛，甚至頭痛。除此之外牙齒長的整不整齊對五官端正，也有長遠的影響。除了口腔健保 之外，國人還有面相學的考量，例如牙齒疏離，代表漏財漏福；美麗健康的笑容使人際關係更佳。

他說，病從口入，牙齒是健康的第一防線。牙齒長的不整齊更容易滋長細菌、蛀牙、牙結石、牙皰、牙齦發炎或牙週病，異常磨損等口腔疾病，牙齒畸形生長若不矯正，不及時治療，細菌將對腸胃、心臟、腎臟、肝臟，大腦及糖尿病 患者等的健康有顯著影響。

王醫師說，牙齒矯正沒有年齡限制，更不是年輕人的專利，即使80歲也能夠矯正。也有病患擔心被人嘲笑為「大鋼牙」，但現代牙齒矯正材料有長遠的進步，牙套精緻透明，可迅速美化矯正過程，節省很多時間，全部過程由電腦制做，在旁觀者毫無察覺，完成易容健康的偉大任務。

他又說，好的牙科醫師能用專業知識深入淺出解釋給病患瞭解，最重要的還要會做的出來。補牙，牙套，拔牙，植牙，根管治療等，需要雕刻一個牙齒，其精細講究的程度，比任何藝術品有過之而無不及。需要注意很多細節，加上科學上的考慮，在口腔張開有限的情況下，如果一點誤差就會咬合不正，可謂差之毫釐，失之千里，嚴重的會影響說話及頭痛等毛病。

有關牙齒保健，疑難病症詳情可電王牙科洽牙科王綜合醫院，電話626-572-7211 ，地址1408 S. San Gabriel Blvd. San Gabriel。