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極品假期 歐洲河輪送機票等優惠7/28截止

洛杉磯訊
匈牙利布達佩斯。(業者提供)
匈牙利布達佩斯。(業者提供)

「極品假期」推出歐洲Viking河輪促銷方案，包括：買遊輪送免費歐洲來回機票，每房送250元折扣，每人訂金只要25元；這項多重優惠的促銷方案，將延至7月28日截止。

「全包式頂級河輪」受很多人歡迎，因為從航班降落那一刻起，便有專人接機，費用包含每日行程岸上觀光、船上5星級美食與美酒饗宴、船上免費wifi、每日午晚餐無限啤酒及紅白酒供應、每日三餐、下午茶及消夜、24小時飲料吧及點心，至行程結束由專人送機，讓旅客樂享整段旅程，是一種充滿魅力，VIP享受的旅行方式，並輕鬆深度暢遊歐洲多國。

歐洲Viking河輪有下列行程：大歐洲15天， 造訪荷蘭、德國、奧地利、匈牙利4國。14晚河流遊輪，出發月份有 2023年11月及2024年7、8、11、12月，每人3999元起。免費機票出發城市有洛杉磯、舊金山、紐約、波士頓等，其他城市可去電洽詢。

浪漫多瑙河（Danube River）。造訪有「東歐巴黎」美譽的匈牙利首都布達佩斯（見圖），經過音樂之都「維也納」，再到歐洲最美小鎮的帕紹，欣賞歐洲最大的管風琴聽音樂會；經過風景秀麗的世界遺產小鎮雷根斯堡等城市，到德國的紐倫堡，都是多瑙河最經典的地方。

暢遊萊茵河（Rhine River）。一路遊覽荷蘭、德國，歐洲建築、人文和世界遺產都是萊茵河畔最美的停留。在阿姆斯特丹搭乘浪漫的運河遊船，看到河岸聳立著哥德式雙尖塔教堂，就知到了德國的科隆，在此喝上一瓶道地的德國啤酒是探訪德國最好的開始。

美茵河（Maine River）。是萊茵河的一條支流，全長524 公里，萊茵河被德國人稱為父親河，而美茵河則被稱為母親河；美茵河像一把鋒利的寶劍把德國法蘭克福市劈成兩半，它被譽為美茵河畔的耶路撒冷、德國最大的書櫃，它不僅是德國的經濟中心，同時它又是一座文化名城。這裡也是世界文豪歌德的故鄉。

如果你對河流遊輪有興趣，可連絡河遊輪專家-極品假期，全美免付費電話1-888-680-5688，來計畫你的河輪之旅。

德國 世界遺產 觀光

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