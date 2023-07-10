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全民保險提醒 在美就醫與免費年檢的注意事項

洛杉磯訊

看診就醫是日常生活中極為重要的一環。美國醫療體系與大部分亞洲地區不同，更為複雜。若是有了小病小痛就往醫院跑，不但等待時間漫長，還會收到高額帳單！ 那麼，生病時究竟該如何正確就診呢？

不同於亞洲的醫院，美國醫院很少配有門診部。因此，若非緊急狀況且在診所正常上班時間，應先到醫生診所就診。如果預約不到醫生或錯過診所上班時間，可以查看附近的急症門診（Urgent Care）是否仍開放。若病痛發生在半夜，急症門診已關閉，或情況危急如：休克、突發心臟病、大出血等，則應該立即前往急救室（Emergency Room）。

急症門診是美國常見的醫療機構。遇到感冒發燒、小創面的傷口、嘔吐、拉肚子等輕症，醫生診所無法立即預約的情況，急診門診的醫生可以提供檢查、診斷、開藥、包紮等醫療服務。如果病症嚴重或危急，建議前往急救室就診。

保險公司提供的保險福利中會包含一年一次的體檢，相對於亞洲比較精密的體檢項目而言，美國的體檢項目是比較基礎的，比如有：A.B肝炎篩檢、血壓、血糖、身高、體重、紅白血球、血紅素、血脂 以及（大部分）疫苗、子宮頸抹片，另外26 歲以下可施打子宮頸疫苗，40歲以上婦女的還有乳房X光檢查，45歲以上直腸癌檢測等等。如果醫生建議接受的體檢項目超出了保險公司承保的體檢項目，有可能會遇到需要繳付實驗室化驗的費用。

使用保險看診後常會遇到帳單問題，或到了就醫時才發現保險福利不夠。此時, 有經驗的保險經紀可以為您提供最適合的建議。全民保險可以幫助客戶比對計劃，並根據客戶的需求提供最佳方案。若有帳單問題，也可諮詢全民保險專員，協助您比對帳單，避免遺漏帳單或支付不必要的費用。

買保險，找全民！【全民保險】秉承“對您用心，始終如一”的專業精神，幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供個人醫療保險、團體醫療保險、老人保險、旅遊保險、留學生保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、各項年金、教育基金、遺產規劃、長期護理、退休計畫、資產配置、信託規劃等，歡迎來電諮詢各類相關問題。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址: 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748 。爾灣分公司電話 949-943-1789；地址: 980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址: www.anyinsurances.com

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