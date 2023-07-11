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昌興珠寶 展銷CHANEL Mademoiselle J12系列Q版錶

洛杉磯訊
CHANEL Mademoiselle J12系列Q版錶。
CHANEL Mademoiselle J12系列Q版錶。

大膽創意、優雅風格的CHANEL ( 香奈兒 ) 推出Mademoiselle J12 腕錶 (見圖) ，迎來香奈兒女士Q版圖案，一經問世，就被熱捧為一錶難求。昌興珠寶代理CHANEL多年，歡迎參觀選購，體驗具魅力的CHANEL名錶。

昌興表示，身為全球最知名的品牌之一，創辦人香奈兒女士（Gabrielle Chanel）一直都是品牌創作的靈感泉源，Mademoiselle J12腕錶將品牌具代表性的Icon香奈兒女士優雅的身影化為腕錶上的魅力元素。香奈兒女士這次換上另一套服飾，褪去過去正式的套裝，改換成條紋上衣搭水手褲的休閒風格，如此創意令人耳目一新，使該腕錶一上市就大受歡迎。

品牌創作新圖案的靈感，來自一張香奈兒女士過往在蔚藍海岸La Pausa別墅花園留下的生活照，希望透過衣著樣式的轉換，傳遞出更閒適自在的風格。錶中的香奈兒女士人像會隨著時間推進而持續變化手勢，在Caliber 12.1自動上鍊機械機芯的帶動下，發揮左手指示小時、右手指示分鐘的功能，既俏皮又別緻。

Mademoiselle J12 腕錶有黑色及白色不同款。 白色陶瓷材質有高抗磨陶瓷和精鋼錶殼，搭載Caliber 12.1自動上鍊機械機芯。白色漆面錶盤，高抗磨陶瓷白色錶鍊，搭配三層折疊式精鋼錶扣，防水200米。腕錶見證香奈兒女士生命中不同的美好時刻。

昌興珠寶聖蓋博店 (全統廣場) 地址 140 W. Valley Blvd. #119, San Gabriel，電話 (626) 280-9195 ，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Suite A, Rowland Heights，電話(626) 810-8883，網址www.chonghing.com。

聖蓋博 香港 羅蘭岡

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