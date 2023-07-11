避暑勝地北歐峽灣 10天含機票2399元+稅

華美假期表示，推出特惠行程「北歐四國+雙峽灣10天」含機票2399元+稅，包含了國際國內往返機票、18個餐食、4-5星酒店、豪華巴士、中文導遊、景點門票。

華美假期說，是此團在今年的三月四月五月都有出團，客人反饋好，主要讚揚導遊的專業性、酒店舒適乾淨、早餐豐富具備北歐當地美食。

華美假期表示，暑期到來了，許多家長都不知道帶家人和孩子去哪裡度假比較好，「北歐」是眾多景點中可供選擇的。但是暑期的北歐是旺季，機票酒店餐飲都是最貴的，讓很多人都望而卻步。所以他們在暑期本來是沒有特價團的，但是因為和芬蘭航空特別合作，為慶祝美國國慶訂了一檔暑期特價機票，所以8月7日的北歐暑期特價團才可成行。

全團遊覽芬蘭、瑞典 、挪威、丹麥、世界著名景觀鬆恩峽灣、哈當厄爾峽灣；特別安排住在峽灣裡面的酒店，可以眾觀全部三大峽灣的壯觀景色，此酒店是要在一年半前就要付全款預定的。

8月北歐的平均氣溫在60-66度之間，這是為什麼全世界的人願意來這裡旅行的原因之一，真正的避暑好地方。北歐的8月最適合旅遊，漫長的白晝，早晚天氣較涼，適宜的氣候會帶來舒適心情去觀賞大自然的鬼斧神工。

挪威的峽灣世界著名，那裡漫長的海岸線被北海的浪濤割成鋸齒狀，窄如細指的水流擠出一條道路，從峽灣注入內陸的山丘中，無數的大小瀑布傾瀉奔騰，無窮無盡的曲折峽灣和無數的冰河 遺址、構成的壯闊景觀成就了峽灣風光，讓人難忘。

華美假期推出暑假特價，無購物無必付推薦項目，真正做到純玩。因為機票位置不多，需盡早報名。電話626-340-4300 Apex Travel 找陶老師。Email [email protected] ，地址26060 Acero，Mission Viejo，CA 。