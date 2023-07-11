我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

是拉差辣醬供不應求飆高價 亞馬遜平台2瓶160元

想吃的餐點沒了…聯合航空商務艙旅客「大鬧機艙」被迫改降

避暑勝地北歐峽灣 10天含機票2399元+稅

【洛杉磯訊】

華美假期表示，推出特惠行程「北歐四國+雙峽灣10天」含機票2399元+稅，包含了國際國內往返機票、18個餐食、4-5星酒店、豪華巴士、中文導遊、景點門票。

華美假期說，是此團在今年的三月四月五月都有出團，客人反饋好，主要讚揚導遊的專業性、酒店舒適乾淨、早餐豐富具備北歐當地美食。

華美假期表示，暑期到來了，許多家長都不知道帶家人和孩子去哪裡度假比較好，「北歐」是眾多景點中可供選擇的。但是暑期的北歐是旺季，機票酒店餐飲都是最貴的，讓很多人都望而卻步。所以他們在暑期本來是沒有特價團的，但是因為和芬蘭航空特別合作，為慶祝美國國慶訂了一檔暑期特價機票，所以8月7日的北歐暑期特價團才可成行。

全團遊覽芬蘭、瑞典、挪威、丹麥、世界著名景觀鬆恩峽灣、哈當厄爾峽灣；特別安排住在峽灣裡面的酒店，可以眾觀全部三大峽灣的壯觀景色，此酒店是要在一年半前就要付全款預定的。

8月北歐的平均氣溫在60-66度之間，這是為什麼全世界的人願意來這裡旅行的原因之一，真正的避暑好地方。北歐的8月最適合旅遊，漫長的白晝，早晚天氣較涼，適宜的氣候會帶來舒適心情去觀賞大自然的鬼斧神工。

挪威的峽灣世界著名，那裡漫長的海岸線被北海的浪濤割成鋸齒狀，窄如細指的水流擠出一條道路，從峽灣注入內陸的山丘中，無數的大小瀑布傾瀉奔騰，無窮無盡的曲折峽灣和無數的冰河遺址、構成的壯闊景觀成就了峽灣風光，讓人難忘。

華美假期推出暑假特價，無購物無必付推薦項目，真正做到純玩。因為機票位置不多，需盡早報名。電話626-340-4300 Apex Travel 找陶老師。Email [email protected] ，地址26060 Acero，Mission Viejo，CA 。

瑞典 冰河

上一則

新竹市教育團訪羅斯密 交流雙語教學

下一則

全球華人高球協會 「初秋遊江南」訪江蘇

延伸閱讀

暑期就業計畫 防青少年入黑幫

暑期就業計畫 防青少年入黑幫
馬士基大幅調漲亞洲-北歐費率 示警其他航線可能也會漲

馬士基大幅調漲亞洲-北歐費率 示警其他航線可能也會漲
公主嫁妝快歸還 奧克尼群島盼脫英重返挪威

公主嫁妝快歸還 奧克尼群島盼脫英重返挪威
主恩堂8/7至8/11舉辦暑期兒童聖經學校

主恩堂8/7至8/11舉辦暑期兒童聖經學校
華府佛光會 暑期才藝班招生

華府佛光會 暑期才藝班招生
常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

常春藤幼兒園暑期秋季招生幼兒 奠定良好教育基礎的最佳選擇

熱門新聞

加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（圖：華航提供）

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

2023-07-04 02:11

超人氣

更多 >
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣
不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配

不滿柯文哲「太監說」 甄妮開罵：你連公公都不配
當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤

當心以後花大錢 房屋首購族最易犯三錯誤