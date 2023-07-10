杉釦富遠紅外線足浴桶 499元特價延長至月底

疼痛不會因為季節改變而有不同，「冬病，夏治」，提早保養最重。杉釦富公司表示，高效能遠紅外線產品，促進血液循環，增加體熱，舒緩疼痛、體寒冰冷帶來的困擾，一年四季皆可用，安全無副作用。

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杉釦富公司表示，四季泡腳皆得益；泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。杉釦富免加水足浴桶，加強身體血液循環，對於糖尿病、心臟病 所引起的水腫導致走路不便、平衡高底血壓 、靜脈曲張、腳底筋膜炎、體寒、手腳冰冷等症狀，都有很好的舒緩幫助。

杉釦富公司推出台灣高效能遠紅外線產品長達八年，受到好評，110V，即插即用，一年免費保固，在地服務，方便好用，多項產品獲得日本、德國等醫衛大國專利，獲得消費者的喜愛。買的安心、用的放心，洛杉磯當地讀者可洽當地經銷商，電話：626-392-9060，可預約試用或前往直接購買，產品資訊可至杉釦富官網：www.shinecous.com查詢。