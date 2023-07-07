美國亞洲旅行社 談疫後旅遊市場

【洛杉磯 訊】新冠疫情從2020年開始到2022年，三年時間，嚴重打擊了全球旅遊業，很多小的旅行社紛紛倒閉。此間華人 旅遊業翹楚「美國亞洲旅行社America Asia Travel Centr Inc.」創辦人Helen顧（見圖），在接受訪問時表示，美國亞洲旅行社幸運的撐過了這波疫情，目前生意持續上升中。

顧董事長說，越來越多的人開始出門旅行，比如購買機票回大陸，臺灣等地探望親人，另外美國本地的遊客也開始有意願參加旅遊團，目的地有東西岸，黃石公園，歐洲，日本，東南亞等。

但Helen顧說，截止目前，中國旅遊市場由於防疫政策等因素還沒能完全開放，預估會在今年10月份情況會有好轉，開放迎接來自美國和全世界各地的旅遊者。

美國亞洲旅行社始創於1981年，在洛杉磯註冊成立。當時業務除預定機票、酒店及旅行團等外，並代理各大航空公司業務。1986年開始購入旅遊巴士並成立美國亞洲旅遊巴士公司，成為當時唯一擁有大型豪華旅遊巴士的華人旅遊集團。

他們不斷精心設計國內外豪華旅行團，2019年美國亞洲旅行社員工已超過100多人，每年服務旅客達五多萬人次，最多時達10萬人次。他們擁有多部大、中、小型車輛，每部車輛均附有500萬美元責任保險。提供服務範圍包含國際與國內機票、酒店、豪華遊輪、美國/加拿大 國內巴士團之外，還有出境中國、亞洲、大洋洲、歐洲及非洲等豪華長線旅遊團，並且批發旅遊產品於全美國、加拿大、及世界各地多家華人旅行社，與提供出租巴士服務。

美國亞洲旅行社擁有國際旅遊資格及美國本地專業執照 ，包括ARC、 IATA 、ASTA 、CASOT 、TIA 、NTA 、PUC 、ICC、SCCTAA。除了五個分公司（蒙特利公園，亞凱迪亞，羅蘭岡，爾灣，聖地亞哥）外，他們還有夏威夷及加拿大溫哥華分公司。並在夏威夷大島擁有26公頃的花園，裏面有可以同時容納350人就餐的餐廳，及占地65公頃的海邊酒店。

他們還特別提供赴美公務團體組、旅遊團、及各類學生團體的交流、培調，接待、服務、諮詢，為各種團體提供全面的公務訪問，簽證， 邀請函及信息諮詢服務。

美國亞洲旅行社以42年旅遊操作經驗，在加州洛杉磯市場是具有廣大的佔有率，及競爭力的旅行社及批發商。顧董事長說，他們將繼續開拓嶄新的旅遊點和創意行程，為廣大的個人和團體提供多元化的優質旅遊選擇，以「 四十二年如一日，專業、誠實、認真、負責」的承諾，繼續努力。

詳情可洽美國亞洲旅行社總公司 ，地址117 E Garvey Ave., Monterey Park，電話626-571-2988，免付費電話1-888-628-2871。網址www.americaasia.com，或電郵[email protected]。