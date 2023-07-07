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上海南區老大房食品 正式登陸美國

洛杉磯訊
苔條餅
苔條餅

洛杉磯訊】上海老字號品牌「老大房食品」進入北美市場，由美國帝豪貿易公司引進。產品有棗泥酥、苔條餅（見圖）、苔條麻花、小桃酥、苔條梗、和巧克力核桃餅等。

「南區老大房」創立於1902年，他們是一家專業生產各類中西式糕點的公司，坐落於上海市奉賢區金匯鎮，毗鄰上海自由貿易試驗區臨港新片區。 該公司前身為「老大房食品商店」，隸屬於上海老同盛公司。

該公司有5千多平方米的生產面積，有恆溫恆濕無菌生產現代食品車間，擁有中西式糕點、粽子、月餅、速凍食品多條生產流水線。

「南區老大房」本著重質量、求品味、講誠信的管理理念，自2014始，陸續通過所有產品線的ISO22000食品安全管理體系的認證，並將ISO22000的管理要求嚴格納入日常管理。為了保證產品的質量，公司對每一批的入廠原料和出廠成品，都按照國家標準進行嚴格檢驗，提供消費者安全、健康和美味的糕點食品。

這個百年品牌的歷史底蘊，還時刻關注著年輕消費群體。為此，該公司精心設計，開發了「南皓老大房」品牌，和含有時尚流行元素的系列糕點產品。

美國帝豪 DH&C 保健食品公司，是一家私營保健食品進出口分銷商和批發分銷商。他們是美國知名的中國食品進口商公司之一，也是一家領先的批發經銷商，與美國的中國超市、中國餐廳合作。他們為客戶提供一套全面的電子商務，技術和商業解決方案，幫助中國知名品牌的健康食品在美國銷售。詳情可去電美國帝豪626-203-7224。

核桃 洛杉磯 時尚

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