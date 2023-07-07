「We Can Do This」5小貼士 健康快樂一整夏

夏日白晝更長，烈日炎炎亦為戶外活動平添額外風險，「We Can Do This」預防 COVID-19 宣導教育活動，提供以下5個安全小貼士，提醒民眾做足準備，迎接健康快樂的夏季。

(一) 採取防曬措施。烈陽下，盡可能多待在陰涼處，保持涼爽、避免曬傷。寬沿帽可提供額外防護，避免紫外線傷害。但最重要的防曬措施是，在戶外活動前 20 分鐘塗抹廣譜防曬霜。選擇係數 SPF 15 及以上的防曬霜，每隔兩小時重新塗抹一次。

(二) 防蚊蟲。到戶外活動別忘了帶上驅蟲劑。炎熱天氣更易孳生蚊蟲易，蚊子與蜱蟲等害蟲還可能會傳播疾病。前往茂盛草叢或密林，穿上長袖襯衫與長褲可防蚊蟲叮咬。回到室內前，檢查衣物、自己和寵物身上是否攜帶蜱蟲。

(三) 多運動。每週運動時間至少達到 150 分鐘，包括游泳、玩拋接球以及周邊散步，可把運動量分成每週 5 天、每天 30 分鐘，也可以按自己的時間安排及決定運動方式。運動不僅有助保持體形，還可緩解壓力和焦慮感，促進更佳睡眠。

(四) 多飲水。在高溫天氣下易出現脫水狀況，保持充足水分攝入是身體健康的基本要求。疾病控制與預防中心建議，每天攝入至少 64 盎司的水分。運動飲料可以補充烈日下消耗的重要電解質，但糖分含量較高，不可過量飲用。

(五) 強化新冠肺炎 保護。感冒與流感最易出現在冬季，但新冠肺炎的威脅卻沒有季節限制。如果已接種疫苗 但尚未接種更新版疫苗，特別正計劃旅行、參加團體活動或與長者長時間共處，建議接種更新版疫苗。更新版新冠疫苗可有效抵禦新冠病毒的兩種毒株。 如果年滿 65 歲，或存在免疫力低下的問題，即屬於新冠肺炎併發症高風險人群，建議注射第二針更新版疫苗。

德州休斯頓赫爾曼紀念醫院心臟病 專家 Peter Chang 博士表示，「由於國家已宣佈公共衛生緊急狀態結束，人們在規劃夏季活動時，可能會忽視新冠肺炎的影響。但新冠肺炎其實並未消失，及時接種疫苗有助於避免新冠肺炎。」

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